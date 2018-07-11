Гарем из мальчиков. Бизнесмен усыновлял детдомовцев и совращал их

От этой дикой истории реально становится плохо. Несколько лет петербургский бизнесмен усыновлял мальчиков из детдома, а потом их насиловал. Всего жертвами извращенца стали шесть подростков. На днях состоялся суд, где отец-педофил получил 10 лет колонии строгого режима . Как это могло произойти, и куда смотрели органы опеки, отдавая детей развратнику? SPB.AIF.RU разбирался в перипетиях громкого дела.

Ад в райском уголке?

То, что в семье Георгия Томашевича творится неладное, стало ясно еще два года назад. В правоохранительные органы с просьбой проверить, что происходит в доме предпринимателя, обратилась школьный психолог. Специалист заподозрила, что 8-летний приёмный сын Георгия стал его жертвой. В июне 2016-го в особняк в деревне Касимово Всеволожского района Ленинградской области нагрянула полиция. Прошёл обыск, а 55-летнего хозяина усадьбы арестовали. Хотя на первый раз взгляд казалось, что никаких поводов для столь жёстких действий следователей нет.

Георгий Томашевич и правда казался благополучным человеком. Родился в Ленинграде, окончил артиллерийское училище. Служил в армии, а после демобилизации занялся бизнесом. С 1996-го жил с родителями в Выборгском районе Петербурга (матери и отца уже нет в живых — прим. ред.) Там же зарегистрированы и все его опекаемые. По данным СПАРК-Интерфакс, являлся владельцем двух компаний, которые занимались оптовой торговлей, в том числе строительными материалами. В последнее время его фирмы продавали бетон.

Дела бизнесмена шли неплохо. Восемь лет назад в престижном районе Ленобласти он возвёл просторную усадьбу, украшенную резной башенкой. Комфорт царил и внутри. Так, к услугам всех обитателей был бассейн и даже туалет с позолоченным декором. Привлекал ухоженностью и зелёный участок. Причем хозяин не ограничился только красивыми растениями, а разбил небольшой огород и развёл живность. Настоящий райский уголок!

И всё бы отлично, вот только с личной жизнью не складывалось. Шли годы, а ни жены, ни детей у мужчины так и не появилось. Поэтому казалось логичным, когда он обратился в органы опеки с просьбой разрешить взять ребёнка. В 2001-м Томашевич усыновил первого мальчика. Затем ещё пятерых в возрасте от 9 до 12 лет.

Внешне всё благополучно

Материально дети жили хорошо. К их услугам были одежда известных брендов, горные лыжи, дорогие велосипеды, о которых многие сверстники в деревне только мечтали. Выглядели все ухоженно, ходили в школу, называли Томашевича папой. Прекрасное впечатление производил и сам отец. Внешне заботливый, внимательный. Не раз бывал в школе, да и инспекторы опеки не имели к нему никаких претензий, одни благодарности. Соседи и учителя тоже подтверждали незапятнанную репутацию и ничего предосудительного не замечали. Вот только то, что происходило внутри этой «дружной семьи», похоже, никого не интересовало.

А происходило страшное. «Установлено, что мужчина, заведомо зная о малолетнем возрасте усыновленного, используя его беспомощное состояние ввиду его возраста, неоднократно совершал в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера», — эти слова из заявления Следственного комитета прямо говорят об отношении «отца» к 8-летнему «сыну». Немедленно было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Извращенца взяли под стражу, а детей отправили в городскую больницу им. Цымбалина, куда привозят социально неблагополучных ребят. Следователи же начали изучать подробности этой дикой истории.

Через некоторое время стало ясно: от излишней близости с «папой» страдали все шесть живущих с ним вместе мальчиков. Они составили настоящий гарем опекуна… Доказано, что он заставлял ходить их по дому голыми, фотографировал. Дети даже не понимали, что с ними происходит. В итоге на Томашевича завели ещё пять уголовных дел, которые получили статус особой важности. По версии людей в погонах, первый доказанный случай интима с приемным ребёнком произошел ещё в конце декабря 2009-го, как раз под Новый год.

Вины не признал

Следствие шло два года. Проверили и органы опеки Выборгского района Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области, которые передавали детей для усыновления, оформляли документы. Почему люди, которые по долгу службы обязаны разбираться в отношениях «отцов и детей» не заметили странной «ячейки общества»? Как получилось, что холостяк взял под опеку шестерых мальчиков? Кто допустил такую ситуацию? Это при том, что обычной семье надо приложить немало усилий, чтобы убедить инспекторов в своей надежности и добропорядочности. И хотя знающие люди говорят, что в перспективе можно увидеть уголовное дело по халатности, повлекшей тяжкие последствия, на сегодняшний день нарушений в работе опеки контролёры не нашли.

57-летний Георгий тоже своей вины не признал, но факты, которые выяснились в ходе расследования, оказались убедительными для передачи дела в суд. Громкий процесс начался весной прошлого года. Все заседания проходили в закрытом режиме. 28 июня 2018-го судья Всеволожского районного суда Марина Бондарчук огласила приговор: «Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима».

Теперь основной вопрос, что будет с детьми, особенно младшими (старшему уже 28 лет, и он живёт самостоятельно). Специалист комитета по образованию, просивший не называть его имя, подтвердил, что мальчиков, скорее всего, передадут биологическим родителям или отправят снова в детский дом. Конечно, сделают это максимально щадяще. Сегодня главное, чтобы все чёрные воспоминания ушли из жизни детей навсегда.