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В Ростове продавщица разливала квас в стаканчики из мусорки
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В Ростове продавщица разливала квас в стаканчики из мусорки 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону одна из продавщиц кваса разливала его в пластиковые стаканчики, взятые из стоящего рядом мусорного ведра. Соответствующий видеоролик был опубликован в популярном городском паблике в социальных сетях. На снимках видно, что женщина достает стаканчики из бака, который находится рядом с бочкой с квасом. После этого она выливает из них остатки и смывает водой, а затем разливает напиток новым клиентам. Автор видеоролика посоветовал жителям Ростова-на-Дону сминать стаканчики после употребления напитка, чтобы исключить в дальнейшем такие ситуации.
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Женский форум
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