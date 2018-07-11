В Ростове продавщица разливала квас в стаканчики из мусорки

В Ростове-на-Дону одна из продавщиц кваса разливала его в пластиковые стаканчики, взятые из стоящего рядом мусорного ведра. Соответствующий видеоролик был опубликован в популярном городском паблике в социальных сетях. На снимках видно, что женщина достает стаканчики из бака, который находится рядом с бочкой с квасом. После этого она выливает из них остатки и смывает водой, а затем разливает напиток новым клиентам. Автор видеоролика посоветовал жителям Ростова-на-Дону сминать стаканчики после употребления напитка, чтобы исключить в дальнейшем такие ситуации.