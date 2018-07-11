Скворцова: россияне способны жить до 120 лет

Министр здравоохраненния РФ Вероника Скорцова заявила, что у человека есть физический потенциал для того, чтобы прожить до 120 лет. Этого можно добиться с помощью увеличения периода детства и других возрастных отрезков «по синусоиде», передает "Уралинформбюро"

"Жизнь, как биологическое явление очень напоминает синусоиду. Есть период детства, потом активная зрелость, биологическое старение. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличивать один из периодов жизненных. Увеличение продолжительности жизни не удлинение процесса старения, а в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды и в этом случае все периоды жизни они равномерно удлиняются", — цитирует Скворцову телеканал «360».

Также министр отметила, что в начале XX века детство заканчивалось в 11 лет, к началу Великой Отечественной войны — в 14, а в 60-х годах — в 16 лет. Соответственно, по мнению Скворцовой, «весь мир видит тренд по удлинению взрослого активного периода». А биологически такая возможность есть, при условии, что сам человек или обстоятельства не укорачивают его жизнь.