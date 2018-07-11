«Молись, чтобы игла со СПИДом в детей не попала»: коллекторы угрожают многодетной семье из-за кредита в банке

Коллекторы угрожают екатеринбуржцу «поломать жизни» его детям, если он не выплатит кредит в банке.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», шесть лет назад мужчина взял кредит в банке, но после этого потерял работу. Трудоустроиться на нормальное место у него не получилось, в бюджет семьи попадали только случные небольшие заработки, но их хватало только на содержание жены, сына и двух дочерей. Дело осложнилось тем, что к изначальной сумме прибавились большие проценты, и теперь долг стал «неподъемным» для уральской многодетной семьи. В итоге, у банка кончилось терпение, и дело екатеринбуржца передали коллекторам. Они начали звонить и писать в интернете должнику и его жене, угрожая навредить их детям.

«Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала», — пересказывает один из разговоров с коллектором супруга должника.

Как рассказал репортеру « РЕН ТВ » сам екатеринбуржец, 30 тысяч рублей — максимум, что он способен заработать за месяц, но выбиватели долгов требуют в ближайшие дни отдать 15 тысяч рублей, а через 10 дней — еще 15. Получится так, что на выживание многодетной семьи не останется ни копейки.

Однако коллекторы нарушают закон, так как столь страшные угрозы в отношении детей и другие методы взыскания долга неприемлемы. По совету юриста екатеринбуржцы собираются подать на коллекторов в суд и наказать их за испорченные нервы супругов.

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