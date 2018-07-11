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Кастинг в группу поддержки БК «Нижний Новгород» пройдет 23 июля
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Кастинг в группу поддержки БК «Нижний Новгород» пройдет 23 июля 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба, отбор новых участниц «NN-Girls» проводится ежегодно по окончанию сезона.
В этом году просмотр пройдет в ФОКе «Мещерский».
Для участия в кастинге необходимо заполнить заявку и отправить ее руководителю группы поддержки Карине Рамазановой на электронный адрес rkr-92@yandex.ru.
Претенденткам на прием в группу поддержки желательно обладать опытом занятий танцами, балетом и гимнастикой, а также быть выше 168 сантиметров.
Ранее сообщалось, что шесть девушек прошли кастинг в группу поддержки БК «Нижний Новгород».
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