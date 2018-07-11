Кастинг в группу поддержки БК «Нижний Новгород» пройдет 23 июля

Как сообщает пресс-служба нижегородского баскетбольного клуба, отбор новых участниц «NN-Girls» проводится ежегодно по окончанию сезона.

В этом году просмотр пройдет в ФОКе «Мещерский».

Для участия в кастинге необходимо заполнить заявку и отправить ее руководителю группы поддержки Карине Рамазановой на электронный адрес rkr-92@yandex.ru.

Претенденткам на прием в группу поддержки желательно обладать опытом занятий танцами, балетом и гимнастикой, а также быть выше 168 сантиметров.

Ранее сообщалось, что шесть девушек прошли кастинг в группу поддержки БК «Нижний Новгород».