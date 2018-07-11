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Галловая тля на смородине: способ борьбы с вредителем
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Галловая тля на смородине: способ борьбы с вредителем 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Тля — один из самых «популярных» садовых вредителей. Редко какому садоводу удаётся избежать неприятных нашествий этих маленьких, но многочисленных и чрезвычайно вредоносных насекомых.
Результат действия галловой тли  Разновидностей тли насчитывается около 4000. Сегодня речь пойдёт о галловой тле, которая в качестве основного растения-хозяина выбирает красную и белую смородину, изредка — чёрную. Её внешний вид принципиальных отличий не имеет, а вот результат действия можно увидеть издали. Смородина в ответ на высасывание сока из молодых побегов реагирует образованием особых тканей. Листья выглядят деформированными, имеют вздутия бледно-зелёного или красного цвета (галлы).
Наш постоянный автор видеороликов и опытная дачница, выбирающая органическое земледелие, Ирина (г. Севастополь) предлагает следующий способ борьбы с этим вредителем. Учитывая, что галловая тля имеет особую «семейную» иерархию, есть смысл механически уничтожить тех насекомых, что сейчас, в июле, уже расплодились. В этом случае осенью некому будет отложить яйца, и в следующем сезоне тли на смородине не будет.
Для этого нужно подготовить ёмкость с мыльным раствором, надеть перчатки и оборвать все поражённые листья. Удаленную зелёную массу вместе с вредителями бросаем в мыльную воду, чтобы не дать насекомым, у которых уже появились крылья, разлететься. Если упустить хотя бы несколько особей, вредители очень быстро размножатся и восстановят популяцию. Посмотрите видеоролик — в нём автор рассказывает о жизненном цикле галловой тли и показывает, что нужно делать для спасения смородины от этого вредителя.
На нашем канале регулярно появляются новые интересные и полезные видеоролики на дачные темы: о выращивании и размножении растений, о борьбе с вредителями, об изготовлении оригинальных элементов декора своими руками и о многом другом. Подписаться на канал 7дач, чтобы первыми быть в курсе новых видео, можно по этой ссылке https://goo.gl/22MWwK
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