Бывший любовник опозорил Клюкину рассказом о ее вранье

Дарья Клюкина отметилась на телевидении, когда принимала участие в предыдущем сезоне шоу «Холостяк», когда свою единственную искал популярный актер Илья Глинников . Тогда никто не знал, что девушка была в отношениях с Сергеем Наумовым, владельцем кафе в Сочи.

По словам Наумова, едва узнав о том, что Клюкину пригласили на телепроект, он был категорически против. «Я изначально сказал: „Нет, никаких проектов. Я как твой молодой человек, представляешь, мне каково будет?! “ Она такая: „Я позвоню родителям, объясню, что это шоу“. Начали придумывать новую версию — о том, что типа перед уходом на проект мы разошлись. А после — мы опять сошлись. Что, мол, ей стало плохо и ей нужна была поддержка. Естественно, мы были в паре, мы созванивались с ней», — цитирует бывшего любовника Клюкиной Super.

Наумов объяснил, что уступил любимой женщине, потому что она мечтала быть популярной. Да и сам Сергей видел положительные стороны в этой затее. «Мы понимали, что будут рекламные предложения, понимали, что будет заработок какой-то еще, хотели купить квартиру. Всё вместе строили, поэтому я и отпустил. Но в конце концов получилось все по-другому», — заключил Наумов.

Тем не менее, после завершения съемок в телепроекте влюбленные буквально не расставались. Все резко изменилось, когда Дарью начали узнавать на улице. По словам Сергея, девушка захотела уехать в Москву. «Она стала независимой от меня, увидела новые места, рестораны, знакомства и эмоции. Потихоньку все сошло на нет. Мы разошлись без слез, без скандалов — все спокойно было», — поведал бывший Клюкиной.

В этот момент он узнал, что Дарья отправилась покорять Егора Крида в новом сезоне «Холостяка», хотя до этого уверяла Сергея, что не будет больше участвовать в реалити-шоу, потому что там много ненависти и высокий уровень конкуренции. О пребывании Клюкиной на шоу Наумов высказался так: «Человек в очередной раз подтвердил, что ей нужен пиар. У меня есть информация, что она сама на Крида напросилась через знакомых, чтобы еще больше пропиариться — Крид то повеселее и пораскрученнее. Я уже не знаю, как она себя ведет. Хотя я этого человека знал от и до. Я не понимаю, она играет или у нее реальные чувства были».

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