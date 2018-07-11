В Уфе штрафуют беспечных купальщиков

Нарушителям вручили административные протоколы

К разуму легкомысленных уфимцев взывали сотрудники Управления гражданской защиты и Центра общественной безопасности Уфы. Они прошлись рейдом по побережью рек Уфимка и Белая на территории Калининского и Кировского районов, и в местах, где запрещено купание, обнаружили полчища отдыхающих. Граждане купались, загорали, жарили шашлыки и от души мусорили.

— Одно из опасных мест расположено на левом берегу реки Белой, возле официально пляжа «Солнечный». Буквально в десяти метрах от него установлен аншлаг с предупреждением «Купаться запрещено!». И выше по прибрежной зоне тоже установлены знаки, — удивлялись беспечности горожан проверяющие. — Они надеются, что вдали от администрации пляжа и спасателей, могут уединиться и распивать спиртные напитки?

Внушают опасения еще два популярных, но несанкционированных, пляжа — на озере Теплое и реке Уфа. Несмотря на запрет купаться, здесь всегда многолюдно.

Сотрудники гражданской защиты напомнили, что только в июле на Белой утонули два человека, они купались в состоянии алкогольного опьянения.

— Дно в этих местах не обследовано, имеет провалы, да и течение сильное. Даже на официальном пляже «Солнечный» спасателям приходится вытаскивать из воды купальщиков, которые заплывают за буйки и их сносит течением. В местах, где нет водно-спасательных постов, купаться небезопасно, — предостерегают спасатели.

Нарушителям раздали протоколы об административном нарушении. Родителей, чьи дети купались без сопровождения взрослых, ждет штраф.