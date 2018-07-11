Ямал — Тюмень. В Большом Тараскуле юные ямальцы совмещают отдых с лечением

Ямало-Ненецкий окружной детский реабилитационный центр «Большой Тараскуль» расположился на окраине города Тюмени в окружении вековых сосен.

Под кронами хвойных деревьев дышится особенно легко и свободно. Здесь круглый год не умолкают голоса детей. По словам генерального директора центра Михаила Налимова, коллектив здравницы делает все возможное, чтобы дети не только лечились, но и научились организовывать свой досуг, справляться со стрессом, правильно питаться и социально адаптироваться среди сверстников.

«Детский отдых может быть не только приятным, но и полезным! Мы это ежедневно подтверждаем в работе с детьми. Потенциал у здравницы большой, что связано и с климатом, и грязелечением, и прекрасной организацией распорядка дня детей опытными квалифицированными специалистами. К нам приезжают на оздоровление вместе со своими родителями в основном юные ямальцы, есть и тюменские ребята, пациенты из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана. Детям нравится отдохнуть, повысить уровень здоровья и набраться хорошего позитивного настроения на фоне экологически чистой и красивой природы», — сказал Михаил Налимов.

Его слова подтверждает Василий Блохин, который не первый год отдыхает здесь: «С 3 лет езжу сюда, за последние 14 лет я тут постоянный пациент. Мне очень нравится в санатории, благодаря сотрудникам центра сегодня я умею многое: могу и пуговицу пришить, и поделки смастерить, блины и пироги запечь, правила дорожного движения выучил на кружке вождения. Здесь очень вкусно кормят, хорошее лечение, дружеская атмосфера».

Сосед Василия по комнате Алексей Пяк отмечает доброжелательное отношение персонала и хорошее лечение.

«Мне уже через неделю стало легче дышать, мокрота отошла, здесь очень хорошие специалисты, и вкусно кормят. И день пролетает быстро. Свободного времени вообще почти нет», — улыбается Алексей.

Василий добавляет, что было бы еще лучше, если бы еще отдыхали вместе с ними сверстницы.

Михаил Налимов отметил, что в основном здесь отдыхают ямальцы: «Ямал прикладывает много усилий, чтобы оздоровить подрастающее поколение. Большой акцент округ уделяет своим детям. Мы принимаем ребят круглогодично. Комплексная реабилитация в центре не ограничивается лечением и оздоровлением. Как отметил наш постоянный клиент Василий Блохин, мы готовим детей к максимальной самостоятельности и независимости в обществе, что в дальнейшем определит более высокое качество их жизни. Совместная работа медиков, психолога, педагогов и социальных работников определяет успех реабилитационных мероприятий».

В центре сейчас находятся на оздоровлении 86 детей и родители. Как сами отмечают дети, они хотят еще раз приехать сюда.

«Мне очень понравилось здесь. У меня астма, а здесь ни разу не было приступа. Я даже бегала с детьми, играла целый день на улице. И еще здесь вкусно кормят», — поделилась 8-летняя Катя из Тюмени.

Глава ведомства подчеркнул, что коллектив центра строит свою деятельность в зависимости от заболеваемости детей. В основном здесь оздоравливаются часто болеющие дети, но медперсонал не забывает и про родителей.

«Мы сейчас особое внимание уделяем профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни. Мы работаем над проектом «Университет семейного здоровья» в тесном сотрудничестве окружным центром медпрофилактики из Надыма. Когда дети следят за родителями в вопросах правильного питания и активного образа жизни — это дает ощутимые результаты в системе ведения здорового образа жизни. Мы сотрудничаем и с учеными Тюменского медуниверситета», — поделился Михаил Налимов.

Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр «Большой Тараскуль» и Тюменский государственный медицинский университет заключили договор о сотрудничестве.

«Сегодня «Большой Тараскуль» — детский санаторий, но мы хотим сделать его центром семейного санаторно-курортного лечения и реабилитации. Но любое новшество должно подкрепляться научными разработками, доказательной медицинской наукой. Поэтому подписание соглашения — важный этап в развитии нашего предприятия. Внедрение инновационных технологий в сфере реабилитации и восстановительного лечения — веление времени, и здесь требуется участие специалистов самого разного профиля. Тюменский медицинский университет давно и успешно работает в этом направлении, используя как собственные разработки, так и обмениваясь опытом с ведущими реабилитологами России и мира», — сказал директор центра.

Врач-педиатр Алиса Батур утверждает, что постоянно ищут новые методы лечения, профилактики, реабилитации пациентов. По её словам, медики заинтересованы, чтобы лечение было нескучным.

«У нас здесь вся деятельность так построена, чтобы дети не скучали. У нас все в комплексе работают, врачи, педагоги, психологи, социальные и культурные работники. Мы стараемся, чтобы наши маленькие пациенты классно провели время и хотели вернуться к нам еще раз», — отметила Алиса Батур.

В ближайшей перспективе на базе здравницы планируется начать обучение ординаторов и практикующих врачей по программам непрерывного медицинского образования. А еще в планах центра — освоить туристическое направление. Сегодня коллектив работает над составлением проектно-сметной документации. В планах — показать туристам красоту и богатство автономного округа, сделать стилизованный этнопарк, поставить скульптуры оленя, медведя, песца, лисицы, развернуть чум, показать культуру северных народов, традиции, игры, спортивные состязания. А чтобы время даром не прошло, между развлечениями включить в распорядок дня реабилитационные мероприятия: лечение грязью, водой и физиопроцедуры по назначению врача. Михаил Налимов уверен, что ямальская здравница обязательно найдет своего потребителя, ведь для этого есть все: желание, огромная территория, прекрасная природа и уникальная грязь с эффективными лечебными свойствами.