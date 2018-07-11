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Дакота Джонсон в невероятно женственном образе на ланче: фото
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Дакота Джонсон в невероятно женственном образе на ланче: фото 

Журнал ОК! 50 минут назад
28-летняя Дакота Джонсон привыкла блистать не только на широком экране, но и вне камер. На днях актрису запечатлели неподалеку от одного из ресторанов в Малибу.
Дакота появилась на публике в мешковатых джинсах и невероятно женственном топе с рюшами. Свой нежный образ она дополнила босоножками на шпильке и солнцезащитными очками. Актриса пообедала с друзьями, а потом направилась к своему автомобилю. К слову, бойфренда Дакоты Джонсон Криса Мартина вместе с ней не было.
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
Напомним, что о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина заговорили в октябре прошлого года. Сначала их видели вместе в одном из суши-ресторанов Лос-Анджелеса, а позже на концерте Coldplay в аргентинском Буэнос-Айресе. Несмотря на частые публичные выходы, влюбленные не говорят друг о друге в прессе.
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Женский форум
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