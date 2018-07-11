Дакота Джонсон в невероятно женственном образе на ланче: фото

28-летняя Дакота Джонсон привыкла блистать не только на широком экране, но и вне камер. На днях актрису запечатлели неподалеку от одного из ресторанов в Малибу.

Дакота появилась на публике в мешковатых джинсах и невероятно женственном топе с рюшами. Свой нежный образ она дополнила босоножками на шпильке и солнцезащитными очками. Актриса пообедала с друзьями, а потом направилась к своему автомобилю. К слову, бойфренда Дакоты Джонсон Криса Мартина вместе с ней не было.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон

Напомним, что о романе Дакоты Джонсон и Криса Мартина заговорили в октябре прошлого года. Сначала их видели вместе в одном из суши-ресторанов Лос-Анджелеса, а позже на концерте Coldplay в аргентинском Буэнос-Айресе. Несмотря на частые публичные выходы, влюбленные не говорят друг о друге в прессе.