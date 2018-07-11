Курганцам предлагают отметить День шоколада без лакомства

Относительно молодой праздник, Всемирный день шоколада, отмечается 11 июля с 1995 года. Инициатива его проведения принадлежит Франции. Несмотря на молодость, он оброс своими традициями.

В День шоколада многие фабрики устраивают день открытых дверей. Это прекрасная возможность увидеть своими глазами как порошок какао, молоко и вкусные добавки превращаются в любимое лакомство самых причудливых форм. Фабрики устраивают не только дегустации, но и позволяют гостям поучаствовать в процессе приготовления десертов.

В России в честь шоколада открыты три музея, которые находятся в столицах и в городе Покров. Там же установлен памятник плитке шоколада –«Бронзовая Фея», и был в 2009 году проведен самый масштабный праздник. Праздник шоколада в крупных и не очень городах стараются провести масштабно. Организуются ярмарки, на которых можно приобрести необычных угощения или показать людям свои десерты. Здесь же проводят мастер-классы шоколадного искусства и конкурсы для малышей.

Японцы и китайцы к этому дню выпускают шоколад необычных расцветок розовых, салатовых, голубых, оранжевых оттенков. В Швейцарии в честь праздника можно покататься на шоколадном поезде. Во время необычного путешествия можно узнать историю швейцарского шоколада. Во всех кофейнях мира в этот день в меню обязательно присутствуют шоколадные угощения, а то и небольшие сюрпризы для посетителей.

Скромно, без феерии и главного героя праздника, шоколада, предлагают отметить это день в столице Зауралья — Кургане. История шоколада, викторины и мастер-классы по изготовлению открыток — вот тот набор, который по традиции адаптируется курганской Библиотечной информационной системой к любому торжеству, и будет представлен во Всемирный день шоколада. Конечно, откуда в библиотеках шоколад? Там его и быть не может.

В 14 часов пройдет конкурсно-развлекательная программа «Сладкоежки, ау!» в Центральной детской библиотеке им. Н. Островского. Здесь участники посоревнуются в знании истории Шоколада, а также выдумать название для новой, но не существующей марки этого продукта.

В «Нескучном саду» Центрального парка культуры и отдыха в 17 часов состоится мастер-класс «Шоколадница». В ходе мастер-класса участники изготовят подарочную открытку.

В 11 часов на праздник «Шоколадное веселье», а в 11-30 — на час открытий «Тайны любимого лакомства» приглашает библиотека им. С. Васильева

В библиотеке им. А. Чехова в библиолагере 12 июля в 15 часов пройдет игровая программа, посвященная любимому лакомству «Шоколадные истории». 13 июля в 10:30 часов состоится познавательный час «Кто придумал шоколад?».

Все познавательные мероприятия будут проходить бесплатно. Вход свободный.

Использовано фото с сайта zatusim.com