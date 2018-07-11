Злостного алиментщика заставили выплатить почти миллионный долг в Приморье

Алиментщику пришлось выплатить миллионный долг, чтобы избежать запрета на выезд из страны. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю.

Выяснилось, что после смерти матери ребенка его воспитывала бабушка. Отец девочки внезапно появился в Приморье после длительного розыска. Злостный алиментщик оказался моряком, который регулярно совершает рейсы за границу. Бабушка сообщила о возвращении отца судебным приставам.

Правоохранители нашли должника перед очередным вылетом из страны. Под угрозой запрета на выезд за границу мужчине пришлось передать дочери 920 тысяч рублей, закрыв тем самым многолетний долг по алиментам.

Уклоняющегося от алиментов жителя Тамбовской области задержали судебные приставы после того, как мужчина сдал в наем одному из них свою квартиру. Его общая сумма долга составила 150 тысяч рублей.