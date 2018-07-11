Любовную ссору Рианны засняли из кустов 

Ссора певицы Рианны с ее бывшим бойфрендом — миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем — попала в объектив папарацци. Поклонники звезды обсудили эмоциональные снимки в Сети.
На кадрах видно, что Рианна активно жестикулирует и что-то кричит. Хассан при этом лишь опускает голову или вопросительно прикладывает руки к груди.
Несмотря на отрицательный эмоциональный посыл, во время съемки пара находилась в совместном отпуске в Мексике. Хотя еще месяц назад Рианна объявила о разрыве.
Рианна и Джамиль встречались около года. Семья экс-бойфренда звезды является дистрибьютором известного автоконцерна в Саудовской Аравии. Состояние Джамиля оценивается примерно в полтора миллиарда долларов.
Ранее журнал Time составил список из 25 людей, которые оказывают наибольшее влияние на социальные сети и являются крупнейшими ньюсмейкерами. Топ‐лист вошла певица Рианна.