Любовную ссору Рианны засняли из кустов

Ссора певицы Рианны с ее бывшим бойфрендом — миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем — попала в объектив папарацци. Поклонники звезды обсудили эмоциональные снимки в Сети.

На кадрах видно, что Рианна активно жестикулирует и что-то кричит. Хассан при этом лишь опускает голову или вопросительно прикладывает руки к груди.

Несмотря на отрицательный эмоциональный посыл, во время съемки пара находилась в совместном отпуске в Мексике. Хотя еще месяц назад Рианна объявила о разрыве.

Рианна и Джамиль встречались около года. Семья экс-бойфренда звезды является дистрибьютором известного автоконцерна в Саудовской Аравии. Состояние Джамиля оценивается примерно в полтора миллиарда долларов.