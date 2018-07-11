Вторая попытка: Дегтярёв снова хочет пробиться в мэры

Депутат — элдепеэровец Михаил Дегтярёв очень горд своим хорошим техническим образованием, столь важным для родины. Частенько вспоминает, что овладел в родной Самаре завидной профессией специалиста по двигателям летательных аппаратов. Козыряет рядом собственных публикаций и даже некоторыми оформленными на его имя патентами. Вот только такая профессиональная гордость отнюдь не помешала ему спрятать подальше свой красный диплом и пуститься в плавание в темных водах политики. Но вопрос — отчего же он отказался от своего профессионального первородства — без сомнения, можно отнести к классу провокационных.

Впрочем, теперь он не только политик, но и специалист широкого профиля. Присоединившись к партии «сына юриста», Дегтярёв получил и юридическое образование. Правда, можно сказать, без отрыва от шефа и в подшефном же заведении. Уже будучи помощником самого Жириновского, учился в его же Институте мировых цивилизаций, что недалеко от Новой Басманной, в здании, которое Владимир Вольфович получил по традиции после очередного торга с действующей властью.

Михаил Дегтярёв, будучи человеком волевым и решительным, позволяет себе такие крутые повороты не только в профессии, но и в той же политике. Это он с 2005 года последовательный член ЛДПР , постоянно мелькающий в ближайшем окружении лидера ЛДПР. Известно ведь, что короля делает свита. Но если копнуть глубже, то выясняется, что первоначально Дегтярёв тяготел к структурам «Единой России»

facebook.com/Михаил Дегтярёв

Кандидат на пост мэра Москвы Михаил Дегтярёв

Сын уважаемых в Самаре врачей, отец — акушер-гинеколог, кандидат наук, мать — гастроэнтеролог, Михаил Владимирович имел неплохие стартовые жизненные позиции у себя, на Волге широкой. Тем более, по некоторым сведениям, его матушка является дочерью второго секретаря Ульяновского обкома КПСС , бывшего, естественно. Конечно, биография деда могла только косвенно повлиять на жизненный путь внука, но в провинции некоторые нити, связывающие людей, протягиваются сквозь года и режимы.

Так или иначе, но изначально Дегтярёв, как студент с активной жизненной позицией, не мог остаться в стороне от «Идущих вместе». Кто подзабыл, было такое молодёжное движение, прославившееся тем, что в условный унитаз юные библиоманы с энтузиазмом запихивали книжки нестоящих, по их мнению, авторов. Говорят, что после такого аутодафе тиражи того же Сорокина пошли вверх. Но за дополнительную рекламу с него и денег не взяли.

Дегтярёв действительно некоторое время шёл вместе с этими ребятами и даже вступил в «Единую Россию». Успешно баллотировался в Самарскую областную думу. Но знакомство с Жириновским вновь перевернуло его жизнь. Шесть лет он пробыл его помощником и главой отделения партии в родной Самаре, а потом, доказав свою абсолютную лояльность, в 2011 году по партийному списку избрался и в Госдуму . И сейчас отбывает на Охотном ряду второй срок. То есть уже получил право на пенсию в размере 63 тысяч рублей.

Первая мэрская попытка

5 лет назад Михаил Дегтярёв впервые попробовал на «вкус» столичную избирательную кампанию. Говорят, что тогда в мэры собирался баллотироваться сам Владимир Вольфович, не упускающий случая бесплатно повыступать на публике. Однако его, вроде бы, отговорили от такого неплодотворного хода, поскольку Москва — это не форпост ЛДПР, тамошняя интеллигенция его не жалует. И вряд ли, получив 3%, он поднимет авторитет партии. И тогда выбор вождя пал на верного Михаила.

Дегтярёв энергично, как и следует строителю ракетных двигателей, взялся за дело. Но присутствие в той гонке и Навального, и Митрохина оставило ему совсем узкую зону для электорального манёвра. Хотя Дегтярёв и смело участвовал в дискуссии с Навальным, которого разоблачал всеми доступными средствами. В результате он с 2,8% занял 5-е место среди 6-и участников финального забега. Но трагедии из своего результата не делал. И, как мы видим, опять собрался побороться не столько с Сергеем Собяниным , сколько, как кажется, с традиционными партнёрами-соперниками ЛДПР — компартией и «Справедливой Россией»

facebook.com/Михаил Дегтярёв

Можно уже сейчас вспомнить, какими инициативами прославился Михаил Дегтярёв и какое его политическое кредо.

Так вот, среди вполне ординарных позиций типа введения по всей стране единой школьной формы или обеспечения быстрым интернетом всех школ и вузов есть и вполне себе экзотические. В частности, установление нового праздника — День взятия Парижа русскими войсками. Тут возникает явная проблема. Как это будет сочетаться с 23 февраля или уже установленным Днём воинской славы? Нет ли в такой инициативе привкуса «масла масляного»? Ну а смелое предложение заменить нынешний триколор на имперский чёрно-золотой стяг не имело право на существование по той причине, что наше население и так запуталось в быстро сменяемых национальных символах.

И уж совсем бомбой выглядело предложение Дегтярёва запретить хождение и владение долларами на территории России. И это тогда, когда наши сановники никак не могут отучиться просто не просчитывать суммы доходов и расходов в американской валюте. Пока, правда, к Михаилу Владимировичу не прислушались, и никому, как герою Булгакова Босому, не снится страшный сон под призывы: «Сдавайте валюту!» Но со своей идеей Дегтярёв тогда прогремел.

На этот раз ждём от него новых революционных инициатив. На то и выборы: как говорится, не выиграем, так развлечёмся.