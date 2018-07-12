Отказывавшуюся лечить сына россиянку уговорил следователь

Россиянка Горячего Ключа (Краснодарский край) отказалась госпитализировать сына, парализованного после прошлогоднего ДТП, но ее уговорил начальник местного отдела Следственного комитета России , сообщает телеканал «360».

Транспортировку на реанимобиле стоимостью 240 тысяч рублей и лечение мальчика в Москве организовали волонтеры на собранные для этого пожертвования. Однако женщина заявила им, что не готова ехать на машине 15 часов и предпочла бы лететь на самолете.

«А вам по большому счету какое дело? А для чего вы их пригнали? Заранее предупредила, сказала: я никуда не поеду! С чем я в Москву должна ехать? С этими копейками?», — цитирует ее телеканал.

Волонтерам удалось увезти ребенка в краснодарскую больницу, после вмешательства сотрудника СКР, позвонившего одному из добровольцев после первой неудачной попытки. «Попросил меня прислать все документы, приглашение из Москвы», — вспоминает волонтер.

Начальник следственного отдела сам поехал к женщине и после разговора с ним она дала согласие на транспортировку.