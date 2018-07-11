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«Вам какое дело?»: мать парализованного ребенка отказалась везти его в Москву из Горячего Ключа
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«Вам какое дело?»: мать парализованного ребенка отказалась везти его в Москву из Горячего Ключа 

360tv.ru 27 минут назад
Мать Данилы Г. отказала волонтерам и врачам из Москвы в госпитализации сына из Горячего Ключа (Краснодарский край). Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
В сентябре 2017 года мальчик возвращался из магазина. На дороге его сбила машина. Врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В результате мальчика парализовало.
О трагедии узнали волонтеры и благотворительные фонды. Они периодически собирали средства на реабилитацию и медикаменты, а также привозили технику и продукты питания. С одобрения женщины добровольцы нашли деньги на транспортировку Данилы из Горячего Ключа в Москву. Волонтеры несколько месяцев договаривались с руководством НИИ неотложной детской хирургии и травматологии о деталях транспортировки ребенка в столицу.
Женщина пояснила, что не готова ехать 15 часов на машине. Она бы согласилась на предложение добровольцев, если бы мальчика отвезли на самолете. Также мать Данилы добавила, что она против операции, и прогнала волонтеров со словами: «До свидания! Судьба у него такая!».
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