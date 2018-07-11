«Закон не позволяет мне его спасти»: полгода уроженка Удмуртии пытается добиться пересадки своей почки мужу

Уже год 39-летний ижевчанин Антон Лысанов прикован к диализному центру: из-за длительных процедур три дня просто выпадают из его жизни, а дальние поездки вовсе исключены. Вернуться к полноценной жизни Антону помогла бы пересадка почки, которую супруга Мария готова отдать любимому мужу. Однако закон этого не позволяет.

Подхожу и понимаю без сознания

Антон и Мария поженились в 2014-м. А три года назад пара решила переехать в Краснодар: из-за холодного ижевского климата у Антона были проблемы со здоровьем. Уже в Краснодаре родилась маленькая Аврора, позже Мария забеременела вторым малышом. Казалось бы, молодая счастливая семья не знает бед, но здоровье Антона пошатнулось.

В прошлом году у мужа начались сильные головные боли, даже спать не мог. Я его отправляла к врачу, он отнекивался: А что они мне скажут?. Потом все-таки поехал к терапевту. И как только он сходил к врачу, перестала болеть голова, рассказывает Мария. Буквально через неделю все стало намного хуже. Мы собрались гулять, я с дочкой спустилась к подъезду, Антон шел за мной. Я была уже внизу, ждем его. 5, 10 минут проходит Позвонила мужу не отвечает. Беру дочку на руки и, беременная, бегу на пятый этаж. Входная дверь распахнута, муж лежит в коридоре, на полу. Подхожу ближе и понимаю без сознания.

Трясущимися руками Мария вызвала скорую. Те 23 минуты, что ехала бригада, показались ижевчанке вечностью. К счастью, врачи успели, Антона привели в чувство и увезли в больницу со словами: Если ничего серьезного, сегодня же вернется. Но домой мужчина не вернулся.

По группе крови и тканевой совместимости у Марии и Антона нет противопоказаний к пересадке Фото: личный архив Терминальная стадия

Антон позвонил жене только на следующее утро. Сказал, что чувствует себя нормально, что его будут обследовать. А после звонил молодой женщине уже врач и сказал, что Антон в реанимации, а Марии нужно срочно приехать.

Тогда мне и рассказали, что у Антона хроническая почечная недостаточность в пятой, терминальной стадии, что муж теперь будет жить благодаря диализу, диетам. Все это звучало не так страшно, но когда я приехала домой, начала читать о болезни. Эту строчку я запомнила на всю жизнь: Хроническая болезнь почек в терминальной стадии ведет к смерти. То есть это точка невозврата, говорит Мария дрожащим голосом.

Если надо почку, я отдам!

Устрадающих почечной недостаточностью в пятой стадии есть два варианта либо постоянно проводить диализ, либо ждать пересадку почки. Мария твердо решила, что попробует спасти супруга, отдав ему почку.

Поскольку я была беременна, о пересадке не могло быть и речи, и мы временно закрыли этот вопрос. А после рождения сына мы вновь заговорили о пересадке. Антон поначалу был против, но ведь выбора у нас особого не было, делится Мария.

Когда женщина твердо решила отдать почку мужу, выяснилось, что российское законодательство этого не позволяет донором может стать только генетический родственник. Но пара не опускала руки.

Одна процедура диализа стоит 8300 рублей. К счастью семьи, все оплачивает государство

Мы сделали анализ на тканевую совместимость, моя почка почти идеально подходит! После я написала в Минздрав России письмо с просьбой в частном порядке рассмотреть нашу ситуацию. Мне во второй раз ответили, что закон не позволяет этого делать. Я оставляла вопрос на прямую линию с президентом, писала президенту. Безрезультатно. Позже я создала петицию в интернете, написала в Российскую общественную инициативу с предложением внести в закон поправки. Но там каждая инициатива проходит предварительную экспертизу, а потом ее могут либо выпустить на голосование, либо закрыть, продолжает Мария.

Конечно, можно дождаться донорской почки, но нужна была прописка. Получить ее пара смогла только в феврале этого года. Теперь, 3 августа, у Антона прием у нефролога, после только ждать. В Краснодаре делают всего 20 пересадок в год, а почка должна по совместимости еще проходить. Поэтому, как повезет

Думали вернуться в Ижевск

Пока Антон на диализе. Даже без пересадки почки, только на очистке крови мужчина может прожить долгие годы. Но Антону уже сейчас становится хуже.

Диализ это не просто очистка крови от токсинов. Вместе с ними вымывается кальций и другие полезные элементы. И так три раза в неделю. Антон не чувствует, говорит мне: Я же в порядке, что ты так переживаешь? Но я-то вижу: он быстрее устает, не высыпается, память стала хуже. Вроде бы по чуть-чуть, но это же накопительный эффект. Сейчас он себя нормально чувствует, а что через год? А через три? говорит Мария. Еще три года назад, когда еще муж лежал в реанимации, я думала вернуться в Ижевск. Было страшно: все родные в Удмуртии, на руках маленький ребенок, скоро будет еще один. Справимся ли мы? Но нам уже не хотелось оставлять нажитое здесь. И в Ижевске тогда не было сильного диализного центра, а тут, в Краснодаре, его очень хвалили. Мы решили: пока будем бороться, вернуться никогда не поздно, продолжает девушка.

Фото: личный архив Быстро не помогут, но я могу!

В некоторых странах пересадки органов от жены к мужу все-таки разрешены, но ижевчанам они не по карману. Поэтому Мария продолжает бороться за внесение поправок в законодательство.

Теперь остается ждать решения по моей инициативе, до 2 августа ее рассматривают. После 3 августа встанем в очередь на донорскую почку. Я морально готовлюсь к тому, чтобы собирать средства, общаюсь с фондами, делится Мария. Но видите, какая история Он же не умирает сегодня. Завтра вроде как не умирает. Быстро Антону не помогут, а я могу это сделать, могу спасти! Поэтому буду бороться за любимого до конца.