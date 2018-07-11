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Коллекторы пугают СПИДом семью из Екатеринбурга
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Коллекторы пугают СПИДом семью из Екатеринбурга 

АиФ Урал 25 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге агенты коллекторского агентства под угрозой заражения СПИДом детей выбивают долги по кредиту у одной из семей Екатеринбурга. История приобретает статус скандала на федеральном уровне, сообщает в среду, 11 июля, «АиФ-Урал».
История семьи Мухлыниных попала в сюжет федерального телеканала РЕН-ТВ. Шесть лет назад глава семейства Антон Мухлынин взял кредит в одном из банков, но потеряв работу, не смог расплачиваться по обговоренным в договоре суммам. В итоге долг Мухлынина банк продал коллекторскому агентству, и в адрес семьи начали поступать угрозы. «Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала», — говорится в одном из угрожающих сообщений.
В условиях последних новостей о жестких действиях коллекторов в России, семья боится за свою безопасность, а главное — за жизнь детей, которых в семье двое. Исходя из сюжета федерального канала, семья перебивается на временных заработках и живет в двухэтажном бараке. При этом юрист Екатерина Малиновская отмечает, что действия коллекторского агентства однозначно противоправны и нарушают российское законодательство, а само агентство может понести серьезные штрафы за подобные действия. Руководитель агентства в то же время отказался комментировать ситуацию в сюжете.
Судя по всему, коллекторы устроили рассылку по друзьям о долге Мухлыниных в социальных сетях. «Дорогие друзья, все что про меня и моего мужа высылают вам — это клевета. Это дело рук коллекторов», — ласит последний пост супруги должника Ирины Мухлыниной в социальной сети «ВКонтакте».
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