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Угрозы коллекторов заразить детей СПИДом привлекли внимание СК
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Угрозы коллекторов заразить детей СПИДом привлекли внимание СК 

АиФ Урал 15 минут назад
Фото: АиФ Урал
Региональный следственный комитет начал доследственную проверку по факту угроз, поступивших в адрес многодетной семьи в Екатеринбурге, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Предварительно установлено, что в 2013 и 2014 годах супруг женщины взял кредиты в одном из банков Екатеринбурга. Но платить по договорам он не смог, так как потерял работу. Позднее кредитная организация передала задолженность коллекторскому предприятию.
Между тем, в начале июля 2018 года на странице женщины в социальной сети ВКонтакте появились страшные послания. В частности некто Хабиб Шарипов с большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок написал: «Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала».
«В связи с тем, что в этой ситуации могут пострадать интересы воспитывающихся в указанной семье трёх малолетних детей, следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе ведомства.
На данный момент следователи и сотрудники полиции устанавливают лиц, от которых поступили угрозы.
Стоит также отметить, что страница Хабиба Шарипова в соцсети ВКонтакте носит явно «липовый» характер. На аватарке изображён мужчина рядом с чёрным джипом, более всего напоминающий чеченского боевика. Среди фото — рука с пистолетом, автомобили и стены подъезда, разукрашенные коллекторами. В соцсети у Хабиба Шарапова 11 друзей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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