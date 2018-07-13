Отцу умершего на Камчатке младенца предъявили обвинение в убийстве

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости . Отца четырехмесячной девочки, которая умерла на Камчатке в ночь на 11 июля, обвиняют в ее убийстве, сообщает СК РФ

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю отцу погибшей четырехмесячной девочки — 33-летнему жителю села Тигиль Камчатского края предъявлено обвинение в совершении преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Обвинение предъявлено по статье «убийство малолетнего».

По версии следствия, ночью 11 июля пьяный 33-летний житель села Тигиль в квартире, где жил со своей сожительницей и их дочерью, причинил телесные повреждения ребёнку, из-за того, что та плакала, девочка скончалась. Матери ребенка в это время дома не было.

Подозреваемый неоднократно судим за кражи и грабёж, отбывал наказание в виде лишения свободы, не работает.

В данный момент, по уголовному делу проводятся следственные действия, в том числе правоохранители проверят работу органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и меры профилактического наблюдения за ранее судимым отцом ребенка.