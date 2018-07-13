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Отцу умершего на Камчатке младенца предъявили обвинение в убийстве
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Отцу умершего на Камчатке младенца предъявили обвинение в убийстве 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Отца четырехмесячной девочки, которая умерла на Камчатке в ночь на 11 июля, обвиняют в ее убийстве, сообщает СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю отцу погибшей четырехмесячной девочки — 33-летнему жителю села Тигиль Камчатского края предъявлено обвинение в совершении преступления", — говорится в сообщении ведомства.
Обвинение предъявлено по статье «убийство малолетнего».
По версии следствия, ночью 11 июля пьяный 33-летний житель села Тигиль в квартире, где жил со своей сожительницей и их дочерью, причинил телесные повреждения ребёнку, из-за того, что та плакала, девочка скончалась. Матери ребенка в это время дома не было.
Подозреваемый неоднократно судим за кражи и грабёж, отбывал наказание в виде лишения свободы, не работает.
В данный момент, по уголовному делу проводятся следственные действия, в том числе правоохранители проверят работу органа опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и меры профилактического наблюдения за ранее судимым отцом ребенка.
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Женский форум  Ещё 21 источник 
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