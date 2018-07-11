Как сделать любой день прекрасным: 10 способов

Так хочется иногда отвлечься и сменить скучную повседневность на что-то увлекательное, хотя бы в обеденный перерыв. Существуют простые и приятные способы улучшения любого, даже самого серого и унылого, дня. Используйте их, чтобы сделать любой день лучше и радостнее — это поднимет настроение и позволит почувствовать себя счастливым. Ежедневно можно выполнять по два нижеследующих пункта, а в выходные позволять себе больше.

Используйте метод «активной медитации»

Посмотрите по сторонам 5-10 минут, ни на что не отвлекаясь. Лучше всего активно медитировать на улице или в парке: с собой можно взять воду или чашку с кофе, для наблюдения и концентрации внимания выбрать любой интересный объект. Это может быть забавный воробей, который плещется в луже, ребенок, который смешно и старательно делает первые шаги по тропинке, симпатичная девушка, занимающаяся пробежкой в отдалении. Можно просто подставить лицо ласковому солнцу и ничего не делать больше. Главное — почувствовать себя частью огромного, удивительного мира.

Погуляйте по окрестностям

Даже самая медленная прогулка будет лучше обычного лежания на диване. Она в любом случае принесет вам заряд бодрости и поднимет настроение. Ваше кровообращение от такой низкоинтенсивной тренировки улучшится, легкие заработают более интенсивно, а глаза и душа получат новую порцию впечатлений.

Выпейте стакан воды

О пользе чистой воды для организма вам наверняка известно, но для повышения настроения можно провести целый ритуал. Стакан нужно взять красивый, можно хрустальный. Положить в него кубик льда, в воду добавить ломтик лимона или несколько вкусных ягод. Пить воду маленькими глотками, ощущая, как она наполняет тело энергией и жизненной силой, — метод действительно работает, несмотря на его простоту.

Сделайте простую растяжку

После того как вы как следует растянете основные крупные мышцы, вы ощутите себя более подвижным и расслабленным одновременно. Это несложное занятие можно совместить с прослушиванием любимой музыки, подкаста или аудиокниги. Важное условие: перед растяжкой нужно хотя бы минимально разогреться — попрыгайте несколько раз или совершите короткую пробежку.

Наведите порядок в машине

Недаром еще ваша бабушка назидательно говорила про «порядок на столе и порядок в голове». В случае с машиной это работает точно таким же образом. Со временем даже у самых аккуратных людей в салоне всегда накапливается какой-то мусор: обертки, салфетки, чеки или просто пыль. Подобные вещи не позволяют ощущать уют в автомобиле. Стоит потратить несколько минут на то, чтобы все поверхности сверкали чистотой, — и находиться в машине будет куда приятнее.

Съешьте что-нибудь полезное или приятное

В случае выбора пользы можно выбрать фрукт или овощ и не спеша съесть его во время короткой прогулки. Если же вы и без того придерживаетесь здоровых принципов питания, то иногда хочется и побаловать себя. Пусть в этот раз у вас в руках окажется пирожное — только действительно самое лучшее, вкусное и маленькое.

Сделайте запись в дневнике

Даже если у вас нет привычки вести дневник, один день можно тщательно задокументировать: фотографировать все, что вам покажется особенно интересным или смешным. К снимкам прибавить описания, обязательно проговаривая письменно те чувства или эмоции, которые вы при этом испытывали. Совершенно заурядный день через какое-то время может показаться вам необычным и ярким.

Помогите кому-то Сделайте полезное дело для коллеги, соседа или даже незнакомца в метро или на улице. Главное условие — вы не должны ничего ожидать взамен, ваша доброта должна быть безусловной. Скорее всего, подобный поступок не отнимет у вас много времени, но определенно заставит чувствовать себя гораздо лучше, даже если с утра ваше настроение было очень «так себе».

Соберите вещи на благотворительность

У каждого из нас есть какое-то количество вещей, которыми мы совершенно не пользуемся, они занимают место и мозолят глаза, но кому-то другому они наверняка могут пригодиться. Очень полезно периодически разбирать свои вещи и ненужное отдавать на благотворительность. Таким образом, кстати, и порядок окажется наведен.

Будьте благодарны

Речь не о благодарности миру вообще — хотя он определенно заслуживает этого, несмотря на все свое несовершенство, — а о конкретном человеке. Подумайте, кого именно и за что вы хотели бы поблагодарить — и сделайте это обязательно. Напишите искреннее и теплое письмо, пригласите этого человека на обед, во время которого признайтесь ему в своем чувстве или просто поболтайте с ним во время совместной прогулки. Главное — чтобы вы действительно ощущали потребность сделать это.

Поблагодарите того, кто вам недавно помог

Если для вас сделали что-то полезное или приятное, потратьте две минуты и выразите благодарность. Напишите сообщение и искренне поблагодарите человека. Здорово знать, что твою помощь ценят.