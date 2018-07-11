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Источник: ФСБ пришла с обысками на два дагестанских завода минералки
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Источник: ФСБ пришла с обысками на два дагестанских завода минералки 

360tv.ru 1 час назад
На дагестанских заводах Mever и «Рычал‐Су» прошли обыски. Сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли на предприятиях различную документацию, сообщил «360» источник в силовых структурах.
По предварительным данным, руководство заводов подозревают в неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей.
Верхушка предприятий также может быть замешана в ведении незаконной предпринимательской деятельности.
Компании занимаются добычей, розливом и реализацией минеральной воды под торговыми марками «Рычал-Су» и Mever.
В прошлую пятницу решением Махачкалинского суда на 10 суток был арестован бывший вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. Источник уверяет, что экс-чиновник стал фигурантом дела о превышении полномочий.
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