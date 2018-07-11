Источник: ФСБ пришла с обысками на два дагестанских завода минералки

На дагестанских заводах Mever и «Рычал‐Су» прошли обыски. Сотрудники центрального аппарата ФСБ России изъяли на предприятиях различную документацию, сообщил «360» источник в силовых структурах.

По предварительным данным, руководство заводов подозревают в неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей.

Верхушка предприятий также может быть замешана в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

Компании занимаются добычей, розливом и реализацией минеральной воды под торговыми марками «Рычал-Су» и Mever.