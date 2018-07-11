Ещё
Хабаровские теплицы JGC Evergreen прекратили поставки огурцов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хабаровские теплицы JGC Evergreen прекратили поставки огурцов 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Тепличный комплекс первого иностранного резидента ТОСЭР «Хабаровск» компании «JGC Evergreen» уходит во временный отпуск и на дачный сезон прекращает поставки овощей. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник генерального директора предприятия Екатерина Панова, в теплицах уже срезали огурцы.
— Ориентировочно до конца июля в торговые сети продолжатся поставки томатов, после чего мы уйдём на перерыв, позднее проведём санитарную обработку теплиц и будем высаживать новый урожай, — отметила Екатерина Панова.
Напомним, в прошлом году из теплиц российско-японского предприятия на рынок было поставлено и реализовано около 250 тонн помидоров и 400 тонн огурцов разных сортов, а в декабре 2017 года «JGC Evergreen» презентовала полностью готовую к работе вторую очередь агрокомплекса, увеличив таким образом площадь теплиц до 5 гектаров. Предприятие постоянно расширяет ассортимент — вслед за огурцами, томатами и зеленью, начался выпуск редиса и перца, в перспективе — баклажаны и земляника.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Ведущим «Орла и решки» может стать хабаровчанин Плов ко столу, петух к женитьбе - Сабантуй отпраздновали в Хабаровске Школьники Хабаровского края отправились в дальнее плаванье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, хранившие невинность до брака3
Что будет, если есть гвоздику каждый день
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть26
Как женщины защищают свои репродуктивные права7
Шейк заинтриговала плоским животом и голой грудью2
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение