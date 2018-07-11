Хабаровские теплицы JGC Evergreen прекратили поставки огурцов

Тепличный комплекс первого иностранного резидента ТОСЭР «Хабаровск» компании «JGC Evergreen» уходит во временный отпуск и на дачный сезон прекращает поставки овощей. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник генерального директора предприятия Екатерина Панова, в теплицах уже срезали огурцы.

— Ориентировочно до конца июля в торговые сети продолжатся поставки томатов, после чего мы уйдём на перерыв, позднее проведём санитарную обработку теплиц и будем высаживать новый урожай, — отметила Екатерина Панова.

Напомним, в прошлом году из теплиц российско-японского предприятия на рынок было поставлено и реализовано около 250 тонн помидоров и 400 тонн огурцов разных сортов, а в декабре 2017 года «JGC Evergreen» презентовала полностью готовую к работе вторую очередь агрокомплекса, увеличив таким образом площадь теплиц до 5 гектаров. Предприятие постоянно расширяет ассортимент — вслед за огурцами, томатами и зеленью, начался выпуск редиса и перца, в перспективе — баклажаны и земляника.