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Подросток из Кузбасса утонул в искусственном водоеме
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Подросток из Кузбасса утонул в искусственном водоеме 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тайге утонул 13-летний подросток. Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, проводится доследственная проверка.
Сообщение о происшествии поступило во вторник, 9 июля, около 17:30. По предварительным данным, потерпевший с друзьями отдыхали на искусственном водоеме. В какой-то момент подросток нырнул и не вынырнул. Его тело подняли на поверхность спасатели МЧС.
Установлено, что школьник ушел на озеро без разрешения родителей. Он купался в нескольких метрах от знака «купаться запрещено».
Точную причину смерти подростка установят эксперты.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе в Таштаголе погиб 17-летний юноша. Он залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Юноша коснулся высоковольтного провода и получил электротравму.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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