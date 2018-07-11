Подросток из Кузбасса утонул в искусственном водоеме

В Тайге утонул 13-летний подросток. Как сообщает СУ СКР по Кемеровской области, проводится доследственная проверка.

Сообщение о происшествии поступило во вторник, 9 июля, около 17:30. По предварительным данным, потерпевший с друзьями отдыхали на искусственном водоеме. В какой-то момент подросток нырнул и не вынырнул. Его тело подняли на поверхность спасатели МЧС

Установлено, что школьник ушел на озеро без разрешения родителей. Он купался в нескольких метрах от знака «купаться запрещено».

Точную причину смерти подростка установят эксперты.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на прошлой неделе в Таштаголе погиб 17-летний юноша. Он залез на металлическую опору под напряжением, чтобы сфотографироваться на высоте. Юноша коснулся высоковольтного провода и получил электротравму.