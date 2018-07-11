Стриженова разоблачила невестку Шукшиной: Она постоянно под кайфом

Родственница легендарного актера Олега Стриженова Александра снова набросилась на Фрейю Зильбер, 20-летнюю уроженку Барнаула, которая родила наследника сыну актрисы Марии Шукшиной . Возмущенная Стриженова высказала убеждение, что девушка «постоянно под кайфом» и не умеет обращаться с малышом.

Александра Стриженова приняла участие в очередном выпуске передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором снова обсуждалась скандальная тема о внуке Марии Шукшиной. После проведенного ДНК-теста выяснилось, что малыш Марк действительно является сыном наследника актрисы Макара Касаткина.

На шоу отметилась и известная радиоведущая Алла Довлатова , фото с которой Стриженова разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. По словам Александры, Алла стала свидетельницей неприятной сцены с участием Фрейи Зильбер. «Алла Довлатова не при чем— она была гостьей в студии, которая слышала как эта горе мамаша орала на своего ребенка и говорила заткнись (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)» — написала Стриженова.

Далее женщина попросила подписчиков не спрашивать у нее про Зильбер. «Да, есть куча информации, да она не обнародуется мной до определенного времени, но могу сказать точно что я вызываю Ее на экспертизу. А все то, что я знаю про нее — это пока останется при мне», — заинтриговала Александра.

Тем не менее, кое-что Стриженова все же сообщила о Зильбер. «Мать наркоманка сидящая до нынешнего момента на наркотиках — не может воспитывать ребенка. Она постоянно под кайфом — даже на передачах. Вглядитесь, всмотритесь — мой вызов — экспертиза и детектор лжи. Готова?» — обратилась к Фрейе Александра. Пока неизвестно, что ей ответила Зильбер.

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