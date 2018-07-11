Конкурс «Королева Весна‐2018» выиграла российская студентка

Самую красивую студентку выбрали на международном межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018». Мероприятие состоялось 10 июля в Минске, сообщил сайт «Мир 24».

В финале конкурса приняли участие восемь студенток из России, Белоруссии, Армении и Латвии. Жюри оценивало не только их внешние данные, но и эрудицию. В итоге корона победительницы досталась студентке Северо-Кавказского федерального университета Анастасии Кобцевой.

В 2019 году конкурс пройдет в Ставрополе.

Уроженка Красноярска Алина Михальчук получила титул Третьей вице-мисс Глобального туризма. Конкурс проходил в Китае. Победа в смотре красоты досталась представительнице Румынии.