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Конкурс «Королева Весна‐2018» выиграла российская студентка
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Конкурс «Королева Весна‐2018» выиграла российская студентка 

360tv.ru 1 час назад
Самую красивую студентку выбрали на международном межвузовском конкурсе грации и артистического мастерства «Королева Весна-2018». Мероприятие состоялось 10 июля в Минске, сообщил сайт «Мир 24».
В финале конкурса приняли участие восемь студенток из России, Белоруссии, Армении и Латвии. Жюри оценивало не только их внешние данные, но и эрудицию. В итоге корона победительницы досталась студентке Северо-Кавказского федерального университета Анастасии Кобцевой.
В 2019 году конкурс пройдет в Ставрополе.
Уроженка Красноярска Алина Михальчук получила титул Третьей вице-мисс Глобального туризма. Конкурс проходил в Китае. Победа в смотре красоты досталась представительнице Румынии.
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Женский форум
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