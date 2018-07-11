Школа футбола в Баку приняла первых воспитанников

С мечтой о спортивных победах: в Баку открылась детская футбольная школа «Нефтчи». В советское время этот клуб воспитал много прославленных футболистов. Первые успехи есть и у юных игроков. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Рамиля Тагиева.

Бег, растяжка, упражнения для мышц — все как у профессионалов. Во время каникул Ниджат Фарзализаде на футбольном поле уже с утра. Говорит, если бы можно было, проводил бы на тренировках не шесть часов, а круглые сутки.

«Несмотря на жаркую погоду, летом мне легче тренироваться, учеба не отнимает время. Я люблю футбол с детства, мой кумир — это Месси», — говорит школьник.

На поле — не только мальчики, но и девочки, от четырех до пятнадцати лет. Тренироваться в школе одного из самых известных азербайджанских клубов престижно, уверены родители. Потому приводят детей именно сюда.

«Сначала я несерьезно относился к увлечению сына. Все-таки тренировки — это изматывающий труд и психологическое напряжение. Но со временем я понял, что Ниджат хочет стать профессиональным спортсменом», — отметил Акиф Фарзализаде.

Попасть в школу непросто. Нужно пройти серьезный отбор. Тренеры говорят: быстроты, ловкости и скорости для хорошей игры не достаточно. Футбол — это особое мышление. Нужно оценивать ситуацию на поле, рассчитать силу удара и траекторию полета мяча. Чтобы совершенствовать технику, необходимо как можно чаще играть с разными противниками.

«В нашей школе организовываются выездные чемпионаты, международные турниры и соревнования. Перед ними уже открылись большие перспективы. Зарубежные менеджеры уже интересуются нашими юными спортсменами», — заявил тренер Шахин Шахгусейни.

Воспитанников школы уже приглашают в клубы Грузии, Турции и России. Спрос на юных игроков вырос после того, как команда заняла третье место на международном турнире «Ахалкатэ» в Грузии.

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