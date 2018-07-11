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В Красноярском крае отстранили от службы офицера, избившего женщину
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В Красноярском крае отстранили от службы офицера, избившего женщину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Капитана, избившего 55-летнюю женщину и ее сына из-за спора на парковке, отстранили от службы.
Зaместитель комaндира Крaсноярского сoединения Сибирскoго округa Росгвaрдии пo рaботе с личным составом Денис Ваганов рассказал, что считает поступок капитана недостойным звания офицера и что материалы дела будут переданы в ведомство Росгвардии.
Сейчас офицер отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщает группа СГ-26. Железногорск. Ваганов сообщил, что военный уже просил прощения у пострадавшей и предлагал оплатить ее лечение. Однако женщина отказалась.
Если будет возбуждено уголовное дело, то офицера уволят автоматически, добавил Ваганов. В ином случае ему придется уволиться по собственному желанию.
Инцидент произошел в Железногорске 6 июля и вызвал широкий резонанс. По словам пострадавшего, он и его мать разговаривали на парковке. В этот момент к ним подъехал черный Lexus, из которого вышел мужчина в военной форме капитана ВС России. С ним были его жена и дети. Супруга военного заявила, что сын и мать припарковались неправильно. Капитан начал бить дверью автомобиля по ногам женщины. После этого он ударил ее сына в висок. Позже удар по голове получила женщина. Мать и сын заперлись в машине. Капитан пытался выбить стекла в автомобиле, а затем ушел. Когда пострадавшие вышли из машины, переодевшийся в гражданское капитан схватил мужчину за шею и пригрозил убить, если об инциденте станет известно. Врачи зафиксировали у женщины трещину в черепе, а у ее сына — сотрясение мозга.
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