В Красноярском крае отстранили от службы офицера, избившего женщину

Капитана, избившего 55-летнюю женщину и ее сына из-за спора на парковке, отстранили от службы.

Зaместитель комaндира Крaсноярского сoединения Сибирскoго округa Росгвaрдии пo рaботе с личным составом Денис Ваганов рассказал, что считает поступок капитана недостойным звания офицера и что материалы дела будут переданы в ведомство Росгвардии.

Сейчас офицер отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщает группа СГ-26. Железногорск. Ваганов сообщил, что военный уже просил прощения у пострадавшей и предлагал оплатить ее лечение. Однако женщина отказалась.

Если будет возбуждено уголовное дело, то офицера уволят автоматически, добавил Ваганов. В ином случае ему придется уволиться по собственному желанию.

Инцидент произошел в Железногорске 6 июля и вызвал широкий резонанс. По словам пострадавшего, он и его мать разговаривали на парковке. В этот момент к ним подъехал черный Lexus, из которого вышел мужчина в военной форме капитана ВС России. С ним были его жена и дети. Супруга военного заявила, что сын и мать припарковались неправильно. Капитан начал бить дверью автомобиля по ногам женщины. После этого он ударил ее сына в висок. Позже удар по голове получила женщина. Мать и сын заперлись в машине. Капитан пытался выбить стекла в автомобиле, а затем ушел. Когда пострадавшие вышли из машины, переодевшийся в гражданское капитан схватил мужчину за шею и пригрозил убить, если об инциденте станет известно. Врачи зафиксировали у женщины трещину в черепе, а у ее сына — сотрясение мозга.