Почему в Красноярске практически все дома серого цвета?

Говорят, что для обновления Красноярска архитектурная комиссия выбрала серый, бежевый и коричневый цвета. Жизнь у нас и так серая: 9 месяцев грязный снег вокруг. Неужели нельзя было выбрать цвета повеселее?

С. Матвеев, Красноярск

«Тот, кому доводилось бывать в Европе, подтвердит: фасады кричащих цветов там не приняты, — комментирует председатель правления Красноярского союза архитекторов Евгений Зыков . — Например, Париж весь практически одного бежевого цвета, там почти нет цветовых всплесков. А крыши серые. И точно так же в Люксембурге. И знаете, очень гармоничная среда получается. Хорошая архитектура должна быть фоном для жизни, она не должна кричать».

Напомним, что в рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске отремонтируют фасады 54 зданий на пр. Мира, ул. Ленина и прилегающих к ним улицах. Все работы планируется выполнить к октябрю 2018 года.