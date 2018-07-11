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Найдена самая красивая девушка этого года и она наездница
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Найдена самая красивая девушка этого года и она наездница 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Топ-модель с пышными бедрами и очаровательной улыбкой стала самой красивой женщиной в мире: эффектная внешность Кейт Аптон завоевала уже немало наград.
Ежегодный рейтинг самых красивых девушек мира составила американская редакция Maxim. Наградой за первое место стала обложка журнала, съемки прошли в израильской пустыне.
Популярная топ-модель пришла в индустрию из конного спорта. До 12 лет Кейт считалась перспективной наездницей, она несколько раз выигрывала юношеские соревнования. Но первый же кастинг в агенстве поставил на скачках крест — времени и на съемки и на спорт уже не хватало.
Я была наездницей. Когда растёшь рядом с конюшнями, не думаешь об индустрии моды — Кейт Аптон
Топ-100 самых красивых женщин мира считается очень престижным контестом. В прошлом году титул победительницы достался Хейли Болдуин, а до того на пьедестале побывала Стелла Максвелл — так что, Кейт Аптон оказалась в прекрасной компании.
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