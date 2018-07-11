Найдена самая красивая девушка этого года и она наездница

Топ-модель с пышными бедрами и очаровательной улыбкой стала самой красивой женщиной в мире: эффектная внешность Кейт Аптон завоевала уже немало наград.

Ежегодный рейтинг самых красивых девушек мира составила американская редакция Maxim. Наградой за первое место стала обложка журнала, съемки прошли в израильской пустыне.

Популярная топ-модель пришла в индустрию из конного спорта. До 12 лет Кейт считалась перспективной наездницей, она несколько раз выигрывала юношеские соревнования. Но первый же кастинг в агенстве поставил на скачках крест — времени и на съемки и на спорт уже не хватало.

Я была наездницей. Когда растёшь рядом с конюшнями, не думаешь об индустрии моды — Кейт Аптон