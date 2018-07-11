Фонд Elliott Management получил контроль над «Миланом»

Это произошло после того, как прежний владелец «россонери» Ли Юнхун не смог расплатиться с долгами.

”У Elliott Management простое видение будущего «Милана»: надо создать финансовую стабильность и грамотное управление. Нужно достичь долгосрочного успеха, отталкиваясь от фундаментальных необходимостей, гарантировать хорошую капитализацию клуба, и разработать надежную модель работы в соответствии с правилами финансового фейр-плей УЕФА ”, — говорится в заявлении фонда.

В Elliott Management готовы вложить 50 млн евро в бюджет клуба.