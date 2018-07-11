Русские акробаты взорвали весь зал на шоу талантов в Америке — видео

Отец и дочь шокировали весь зал и оставили судей с открытыми ртами своим акробатическим выступлением на шоу талантов America's Got Talent

Сергей и Александра Королевы живут в США и являются профессиональными акробатами. Дочери всего 15 лет, а отцу — 52 года. Как Сергей рассказал жюри, вместе они исполняют трюки уже десять лет, то есть начали, когда Саше было всего шесть.

Акробатические трюки в исполнении группы юных спортсменов из Китая

На вопрос судей о том, не опасно ли их выступление, юная девушка ответила: «Очень опасно. Но я доверяю своему отцу на все 100%». Также Саша рассказала им о своей мечте.

"Мечта — это быть узнаваемой везде. Например, буду в продуктовом магазине, и кто-то скажет: «Боже, это Саша из America's Got Talent, я должна взять у нее автограф», — рассказала она, рассмешив аудиторию.

Выступление отца и дочери состояло из нескольких трюков, которые заставили весь зал подняться, кричать и аплодировать. Свое удивление от увиденного не могли сдержать и судьи шоу.

По их словам, они никогда не видели такого и были шокированы в самом хорошем смысле этого слова. По результатам голосования, отец с дочерью прошли в следующий тур.