Бывший любовник раскрыл неудобную тайну финалистки «Холостяка»

Бдительные зрители, не верившие в искренность избранницы Егора Крида Дарьи Клюкиной , оказались не далеки от истины. Бывший бойфренд девушки рассказал, почему отпустил ее бороться за сердца других мужчин. По словам Сергея Наумова, Дарья убедила его, что это необходимо не только для ее популярности, но и чтобы заработать им на квартиру.

— Она хотела популярности, хотела быть медийным человеком. Мы понимали, что будут рекламные предложения, понимали, что будет заработок какой-то еще, хотели купить квартиру. Все вместе строили, поэтому я и отпустил. Но в конце концов получилось все по-другому, — рассказал Сергей в интерьвью StarHit

Когда Дарья прошла кастинг для участия в пятом сезоне телешоу, пара продолжала перезваниваться и тайно встречаться. Более того, безработная Клюкина представлялась на проекте владелицей кафе в Сочи, хозяином которого на самом деле является Сергей. Расстались они только когда девушка решила принять участие в следующем сезоне «Холостяка».

Впрочем, мужчина не унывает и хочет отправится по стопам своей бывшей — Сергей решил поучаствовать в шоу «Замуж за Бузову ».