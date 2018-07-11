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Чем болеет свёкла?
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Чем болеет свёкла? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В прошлом году свёкла дала замечательный урожай, а в этом сезоне ботва пожухла — боюсь, останусь без урожая. Что случилось со свёклой?
Г. Перепёлкина, Железногорск
«Скорее всего, это грибковое заболевание фомоз или ржавчина, — говорит кандидат биологических наук Юлия Коваль. — Для фомоза характерны крупные, круглые жёлтые или светло-бурые пятна с концентрическими зонами. Они сливаются при разрастании и достигают до 3 см в диаметре — как правило, на нижних листьях. У ржавчины пятна круглые, оранжевого цвета. Их размер — от 2 мм до 6 мм. Они появляются в конце июня — начале июля. В местах расположения пятен на верхней стороне листа постепенно образуются мелкие светло-коричневые точки, а на нижней — вместилище спор в форме круглых пятен. Чтобы не остаться без урожая, следует обработать свёклу фунгицидами. Хорошо помогает «Фундазол». Через 10-14 дней следует обработать однопроцентной бордосской смесью. Отмечу, что на одном и том же месте свёклу можно выращивать только через 3-4 года».
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