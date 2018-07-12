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ВТБ Страхование запускает программу страхования здоровья семьи
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ВТБ Страхование запускает программу страхования здоровья семьи 

АиФ Казань 9 часов назад
Фото: АиФ Казань
Компания ВТБ Страхование совместно со специалистами клиники «Мать и Дитя» запустила уникальную программу страхования «Защити будущее». Полис предусматривает проведение обследований на выявление патологий, связанных с репродуктивной функцией, а также их лечение, включая возможность проведения ЭКО при наличии соответствующих показаний.
В случае выявления онкологического заболевания проводится верификация диагноза, получение второго медицинского мнения на консилиуме врачей-экспертов, а также проводятся необходимые исследования для разработки плана лечения. Также при выявлении онкологического заболевания будет предоставлена услуга забора и сохранения фертильного материала.
Кроме того, по результатам проведенного обследования у пациента есть возможность пользоваться телемедицинскими онлайн-консультациями с врачом, который его проводил, с целью дальнейшего наблюдения и при необходимости лечения.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: «Мы разработали с нашим партнером новый страховой продукт, который позволяет не только выявлять болезни на ранних стадиях, но и лечить их. Мы сотрудничаем с ведущими медицинскими центрами нашей страны. Это позволяет предоставлять нашим клиентам качественный продукт по доступной цене».
Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил: «Мы рассматриваем этот проект как очередной шаг по повышению доступности наших высокотехнологичных услуг в регионах по всей России. Теперь еще больше пациентов смогут проходить комплексное обследование в наших клиниках. Мы рады развитию и расширению отношений с нашим стратегическим партнером ВТБ, с которым на протяжении многих лет мы реализуем важные для России проекты. Наша новая совместная инициатива поможет множеству людей регулярно получать качественную медицинскую помощь».
Данный продукт уникален на рынке страховых услуг. Технологическое и сервисное обслуживание клиентов обеспечивается с помощью телемедицинской платформы «Доктис».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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