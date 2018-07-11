За что на самом деле подросток может попасть в полицию: личный опыт одной мамы

История Юлии Веркловой и ее сына Ильи уже несколько месяцев обсуждается в интернете. Женщина в подробностях рассказывает о том, как они с сыном оказались в детской комнате полиции.

Весной 11-летний Илья вместе с друзьями гулял во дворе. У него были с собой деньги, и он купил себе бутылку колы за 100 рублей. Друг Ильи решил пошутить и вылил колу на землю. Илья при этом не стал ругаться с обидчиком, а потребовал деньги вернуть. От неожиданности второй мальчик согласился и пообещал вернуть.

Деньги он так и не отдал, а Илья продолжал о них напоминать. В итоге, в какой-то момент мама второго мальчика обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Семья Ильи подала встречный иск о возмещении материального ущерба.

После разбирательств в возбуждении дела против Ильи было отказано по объективным основаниям: совершенные им действия не подпадают под статью 163 УК, поскольку мальчик требовал не чужое имущество, а возмещения убытков за свое. И не применял ни угроз, ни насилия.

А в возбуждении дела против второго мальчика отказано «в связи с незначительностью ущерба». Но история не закончилась, и мама Ильи оказалась на комиссии для несовершеннолетних. А после поделилась впечатлениями, изложив их на своей открытой странице в Facebook.

Вызванная к 15-30, я попала на допрос только в 17-20. Мне хотелось есть, пить, спать или хотя бы просто подышать: в коридоре полно дверей, но совсем нет окон. Несовершеннолетним, чьи права они там якобы защищают, такая душегубка точно не по силам.

Мы с Илюхой были, по графику, последними. Перед нами ждали своей участи люди, вызванные на 15-15, 15-00 и 14-45. То есть в КДН заложен регламент 15 минут на человека, но профилактируют они каждого минимум по полчаса. Так и говорят «мы должны профилактировать».

Дверь фанерная и закрывается плохо — поэтому в коридоре все слышно. И за почти два часа, проведенных под дверью, я совершила массу открытий (иногда не желая того). Я их сейчас изложу. Но вы все-таки учитывайте, что это впечатления одной отдельной мамы в одной районной КДН. Может, так и не везде (хотя я бы не обольщалась).

Две девчонки из трех, попавших на профилактирование (ах, какое слово!) перед нами, были отловлены на улице после 22-00 и доставлены в милицию: ребенок в 22-00 звонит родителям от метро и сообщает, что идет домой. В 22-15 родители начинают нервничать. В 22-30 ребенок звонит уже из милиции и просит: «Заберите меня». А через пару недель идет на комиссию по административке, профилактируется (простите, тащусь от этого глагола), ставится на учет, родители платят штраф 500 рублей.

Под моим прошлым постом Tatiana Borisova дала вот такую ссылку: — это Кодекс города Москвы об административных правонарушениях. В нем написано, что детям без родителей нельзя гулять после 23-00. Мамы, которых вызвали на профилактирование, лепетали что-то про «мы думали до 23-00», но суровый мужской голос их пресекал: «В Москве — строго до 22-00». Ни мамы, ни голос ни на какие законодательные акты не ссылались. Мамы пришли неподготовленными, голос этим пользовался.

Мне вообще кажется, что у них там вся ставка делается на то, что ни у кого не подключен интернет и никто не читает кодексы и законы: если уж вы попались, вас отпрофилактируют по полной. Я, подслушивая первые полчаса под дверью, думала, там накрыли логово наркоманов. 15-летней девочке дали направление в спортивный комплекс — выбрать секцию, к психологу — понять, к чему стремиться в жизни, и — тадам! — в наркодиспансер для профилактического тестирования. А маме — квитанцию на штраф. И все это, как выяснилось, — за прогулки под луной!

Второй любительнице вечерних прогулок (ее мама вела себя более решительно: рассказывала про звонок от метро и предъявляла характеристики из школы) мужской голос для профилактики рассказал страшную историю: «На прошлой комиссии, — сказал голос, — у нас был парень. Его полиция забрала на улице, когда он шел в аптеку: заболела вся семья — и он побежал за лекарствами. В 22-15. Мы прекрасно понимаем ситуацию, но закон есть закон — мы обязаны отпрофилактировать, ничего не поделаешь».

Законов, по моим ощущениям, они на самом деле не знают и знать не хотят. Как только начинаешь им цитировать конкретные статьи с указанием номеров, сразу оказывается, что «нельзя же упираться только в законы, надо же по-человечески».

Человеческий фактор имеет колоссальное значение. Можно даже сказать, решающее! Третья девочка (что-то сегодня одни девчонки были) привлекалась не за ночные прогулки, а за поджог. Вернее так: ее одноклассник поджигал в подъезде ящик с рекламными буклетами, а две подружки на это любовались. Соседи вызвали полицию. Из двух подружек на комиссию явилась одна. «А где же сам поджигатель?» — спросил председатель комиссии. «А на него нам почему-то материалов из полиции не присылали», — сообщила секретарь. Теряюсь в догадках, почему же это…

Тактика профилактирования очевидна и предсказуема. Вас двое, вернее, даже, вы одна с детенышем (я была без), инквизиторов пятеро или шестеро. Вы провели два часа под дверью и слышали, как распинают остальных. Они время от времени обновлялись (кроме председателя и секретаря): одни уходили попить-поесть-подышать, другие, бодрые и свежи, занимали их место. Вы входите, садитесь — и вам сразу зачитывают обвинительный приговор… То есть формально не приговор, а постановление из полиции. Но только ту его часть, в которой излагается, в чем вы виноваты, а не ту, где написано, почему дело прекращено (во всяком случае, со мной поступили именно так). А потом все впятером выражают свой гнев и презрение нерадивой матери и ее преступному отпрыску… Чтобы сопротивляться, надо быть либо юристом, либо полным эмоциональным тупицей (типа меня).

Порою может просто повезти. Для девочки-пироманки, например, все закончилось хорошо — без штрафов и учетов. В комиссии оказалась их знакомая, которая до сих пор знала ребенка с исключительно положительной стороны и готова была поручиться, что криминальный эпизод — лишь случайность, которая не должна испортить девочке жизнь. Это человеческий фактор. Фортуна. Но вообще КДН — не то место, где стоит делать ставку на везение.