Тверьэнерго проводит конкурс рисунков на тему хищения электроэнергии

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» проводит конкурс плакатов и сатирических рисунков (карикатур) «Энерговор! К ответу!» для профессиональных художников, художников — любителей, дизайнеров, студентов высших и средне-специальных учебных заведений, старшеклассников.

Цель Конкурса — привлечь внимание общественности к проблемам хищения электроэнергии, обучить людей честному энергопотреблению в быту и на производстве, содействовать борьбе с нарушителями. Конкурс проводится в рамках спецпроекта ПАО «МРСК Центра» — «Нет ворам электроэнергии!», ключевой целью которого является пропаганда честного потребления электроэнергии.

В конкурсе может участвовать широкий круг авторов — профессиональных художников, художников-любителей, студентов творческих специальностей и учащихся художественных школ и студий, а также все желающие от 12 лет и старше. Один и тот же автор вправе предоставлять произведения для участия в разных номинациях конкурса.

Творческие работы на конкурс принимаются в двух номинациях: плакат и сатирический рисунок (карикатура). Оцениваться результаты будут среди профессиональных художников, любителей и детей от 12 до 17 лет.

Участники конкурса могут раскрыть в своих работах следующие направления: Потребляй честно! •Добросовестный потребитель — ответственный человек •Честная электроэнергия дешевле ворованной •Получил электроэнергию — заплати честно •Энерговоровство опасно для жизни и имущества •Ворует один, платят все. К участию в Конкурсе допускаются работы, выполненные в любой графической или живописной технике, работы, выполненные в компьютерных графических редакторах. Работы могут быть выполнены на бумаге или картоне, формат не меньше А4 и не больше А2, могут быть предоставлены сканы этих работ, или файлы работ, сделанные на ПК. Каждое произведение должно сопровождаться информацией об авторе (ФИО, должность/профессиональный статус), год и место рождения/жительства). Информация о произведении должна содержать его название, год создания, размеры, сведения о материале и технике, описание основной идеи.

Члены жюри будут оценивать предоставленные на конкурс работы и определят по одному победителю в каждой категории участников в каждой номинации (всего 6 победителей). Прием работ для участия в Конкурсе осуществляется по 20 сентября 2018 г. оргкомитетом конкурса, расположенном в филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» по адресу: г. Тверь, ул. Бебеля, д.1 тел. : (4822) 336-528, 336-289, e-mail: otd_sv_ob_tverenergo@mrsk-1.ru. Контакты: Александра Александрова , Александра Эйхман.

Победители получат памятные подарки, каждый участник — сертификат об участии в Конкурсе. Работы победителей областного конкурса будут отправлены на межрегиональный конкурс «Энерговор! К ответу!», проводимый ПАО «МРСК Центра» в 2018 году.

Положение о конкурсе можно получить, обратившись в Оргкомитет Конкурса по телефонам (4822) 336-528, 336-289.