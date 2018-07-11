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От жительницы Пскова требуют оплатить долги умершего соседа
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От жительницы Пскова требуют оплатить долги умершего соседа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в конце мая текущего года. Жительница Пскова получила извещение на сайте государственных услуг, согласно которому у нее образовался долг за коммунальные услуги. Сумма задолженности составила 8 640 рублей. Однако женщина отмечает, что исправно оплачивает счета и долгов у нее обычно не бывает. Для того, чтобы разобраться в проблеме, она пошла к судебному приставу. После встречи стало известно, что соответствующее требование направила муниципальная организация «Горводоканал». Учреждение уверяет, что долг набежал за холодную воду в доме на две семьи на улице Красногорской. Женщина подтвердила, что она собственница одной половины дома. Однако другая принадлежит умершему соседу. «Действительно, согласно свидетельству о наследстве, мне принадлежит половина в общей долевой собственности в этом доме. Свои счета я регулярно оплачиваю. В другой половине дома собственника нет. Он умер 14 лет назад. У нас при этом разные личные счета, поэтому ко второй половине дома я отношения не имею» — отмечает владелица.
Несмотря на это, квитанции продолжают приходить к умершему соседу. Возможно, из-за того, что «Горводоканал» не может найти собственника второй половины дома, организация решила получить деньги от другого владельца жилья.
Между тем, в ответ на жалобы жительницы Пскова учреждение не разбирается с ошибкой, а повторно сообщает об имеющимся долге и судебном решении о его взыскании. Не зная, как разрешить данную ситуацию, женщина уже обратилась в приемные врио губернатора Псковской области Михаила Ведерниковаи главы администрации Пскова Александра Братчикова.
Фото: pixabay.com.
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