Врачи рассказали о здоровье спасенных из пещеры детей

Врачи считают хорошим состояние здоровья 12 школьников и их футбольного тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения страны, передает South China Morning Post.

По словам врача, в среднем каждый из них за 2,5 недели под землей потерял по два килограмма. Лишь у одного из спасенных — из последней группы, поднятой на поверхность, — нашли легочную инфекцию. При этом всех вакцинировали от бешенства и столбняка.

В минздраве также отметили, что сейчас ни у кого из детей не наблюдается признаков стресса. В то же время врачи будут наблюдать за их психологическим состоянием не менее полугода, поскольку посттравматические расстройства могут проявиться позднее. Специалисты указывают, что через некоторое время после позитивных эмоций от спасения на человека могут буквально нахлынуть неприятные воспоминания.

Ожидается, что дети проведут в больнице еще примерно неделю.

Ранее сообщалось, что родителям разрешили увидеться с мальчиками, однако запретили обнимать или целовать их, пока не будут закончены все медицинские обследования. Таким образом врачи обеспечивали безопасность на случай, если дети подхватили в пещере какие-либо инфекции, к примеру, потенциально смертельный лептоспироз.

Операция по спасению группы школьников в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнего футбольного тренера завершилась днем 10 июля, когда на поверхность вывели пять последних человек. Всего она заняла три дня.

Дети находились в пещере на севере страны с 23 июня. Они зашли внутрь, когда там было сухо, однако вскоре пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа: они укрылись на сухом пятачке в одном из гротов.