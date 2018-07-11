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Гинеколог вспомнил самый смешной случай из практики. Там замешан «Киндер сюрприз»
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Гинеколог вспомнил самый смешной случай из практики. Там замешан «Киндер сюрприз» 

360tv.ru 57 минут назад
Британский гинеколог рассказал издание Mirror самую необычную и забавную историю из своей медицинской практики. Одна из пациенток пыталась сделать бойфренду предложение, спрятав кольцо в «Киндер сюрпризе», а его засунула в промежность.
Доктор рассказал, что пациентка хотела воспользоваться «правилом високосного года», когда 29 февраля женщина сама может сделать возлюбленному предложение о замужестве. Чтобы осуществить свой план, невеста купила кольцо с бриллиантом и решила устроить бойфренду сюрприз.
Перстень спрятала в желтую упаковку от игрушки внутри шоколадного яйца. А ее — вставила туда, извлечение откуда для парня должно было стать частью романтической игры. Однако достать упаковку в итоге не удалось. Кольцо вернули только в кабинете гинеколога. Там же бойфренд принял предложение девушки.
В родильном доме в Королеве врачи провели уникальную операцию. Они извлекли недоношенного ребенка в плодном пузыре, тем самым спасли ему жизнь.
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