Ещё
Басков перещеголял Киркорова на «Славянском базаре»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Басков перещеголял Киркорова на «Славянском базаре» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Николай Басков стал одним из участников фестиваля «Славянский базар». Исполнитель на суд зрителя представил свое шоу «Игра». Артист признался, что всегда мечтал создать нечто подобное и теперь, заработав много денег, он смог воплотить свою задумку.
Хотя на фестивале Басков показал укороченный вариант шоу, программа поразила зрителей своим размахом. Многие решили, что «золотой голос России» даже перещеголял короля эстрады Филиппа Киркорова с его шоу «Я».
Стоит отметить, что между двумя исполнителями уже давно идет шуточная дуэль. И если Киркоров титулует себя королем, то Басков в ответ присвоил себе звание императора. Как и положено столь высокопоставленному лицу, артист сменял одеяния от Юдашкина один за другим. Один из нарядов особенно привлек внимание публики — на его декор ушло 80 тысяч страз –тут уж певец точно дал фору Филиппу.
Шоу Баскова представляет собой настоящий спектакль, где, как в калейдоскопе, мелькают разные эпохи от Древнего Рима с его гладиаторами до современного диско. На сцене артист исполнил такие нетленные хиты, как ария «Мистера икс», «Шарманка» и композицию «Памяти Карузо», пишет сайт Dni.ru.
Teleprogramma.pro: последние новости
Наталья Водянова в купальнике выглядит как старшая сестра своей дочери «Волочкову не узнать!»: заметно похудевшая балерина произвела фурор на ток-шоу Анна Хилькевич пожаловалась на проблемы со здоровьем перед родами
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение