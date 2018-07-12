Басков перещеголял Киркорова на «Славянском базаре»

Николай Басков стал одним из участников фестиваля «Славянский базар». Исполнитель на суд зрителя представил свое шоу «Игра». Артист признался, что всегда мечтал создать нечто подобное и теперь, заработав много денег, он смог воплотить свою задумку.

Хотя на фестивале Басков показал укороченный вариант шоу, программа поразила зрителей своим размахом. Многие решили, что «золотой голос России» даже перещеголял короля эстрады Филиппа Киркорова с его шоу «Я».

Стоит отметить, что между двумя исполнителями уже давно идет шуточная дуэль. И если Киркоров титулует себя королем, то Басков в ответ присвоил себе звание императора. Как и положено столь высокопоставленному лицу, артист сменял одеяния от Юдашкина один за другим. Один из нарядов особенно привлек внимание публики — на его декор ушло 80 тысяч страз –тут уж певец точно дал фору Филиппу.

Шоу Баскова представляет собой настоящий спектакль, где, как в калейдоскопе, мелькают разные эпохи от Древнего Рима с его гладиаторами до современного диско. На сцене артист исполнил такие нетленные хиты, как ария «Мистера икс», «Шарманка» и композицию «Памяти Карузо», пишет сайт Dni.ru.