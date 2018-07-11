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Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках по социальным картам
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Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить в электричках по социальным картам 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Подмосковные льготники смогут бесплатно ездить в электричках по перекодированным социальным картам, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 11 июля.
«Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
По ее словам, с 1 августа к перекодированию будут готовы кассы на всех вокзалах Москвы и 10 областных вокзалах.
3 июля мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились обеспечить бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения для всех пенсионеров. Каждый год на эти цели из региональной казны будет выделяться более четырех миллиардов рублей. Воспользоваться бесплатным транспортом пенсионеры смогут в августе.
Спустя несколько дней глава региона распорядился ввести еще одну льготу для подмосковных граждан старше 60 лет — бесплатный проезд на столичном транспорте. Мера соцподдержки начнет действовать с сентября.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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