Мобильный пенсионер: новые льготы на проезд для жителей Подмосковья в 2018 году

xl" target="_blank">пенсионеры и ряд категорий льготников Подмосковья получат возможность бесплатно ездить на общественном транспорте Москвы, включая метро, а также в пригородных электричках, с такой инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ответ на запросы жителей региона. Новые льготы коснутся почти 3 миллионов человек, на эти меры соцподдержки область будет тратить около 7,5 млрд рублей в год. Когда введут новые льготы и как ими воспользоваться, читайте в материале РИАМО

Бесплатные электрички с 1 августа

На прошлой неделе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил сделать бесплатным проезд в пригородных электропоездах для всех пенсионеров Московской области, а также для некоторых льготных категорий жителей области с 1 августа 2018 года. Аналогичное решение приняли и власти Москвы

Инициативу главы региона поддержали областные депутаты. Соответствующий законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки, внесенный губернатором, был рассмотрен и принят Мособлдумой 5 июля.

Согласно документу, право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте для пенсионеров и еще 7 категорий льготников, за исключением скорых и скоростных поездов повышенной комфортности, будет действовать с 1 августа текущего года до 31 декабря 2021 года.

Бесплатным проездом в электропоездах смогут пользоваться 1,176 миллиона жителей Московской области. Ранее такую возможность имели только 600 тысяч жителей региона. На эти цели из бюджета Московской области ежегодно будут выделять более 4, 144 миллиарда рублей.

Помимо пенсионеров, бесплатно ездить в электричках смогут почетные доноры СССР и России; дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет и те из них, кто учится очно в образовательных заведениях всех типов, до 23 лет; один из родителей многодетной семьи; один из опекунов либо приемных родителей, либо патронатных воспитателей ребенка-сироты; родители или законные представители ребенка-инвалида; один из родителей инвалида с детства, который получает образование, до достижения им 23 лет.

Как отметил спикер областного парламента Игорь Брынцалов , принять это знаковое решение и решить вопрос, волнующий многих жителей Московской области, удалось благодаря росту поступлений в бюджет региона.

«Мы долго к этому шли, проделана большая работа по оптимизации усилий финансово-экономического блока, за несколько лет бюджет региона показал уверенный рост, в том числе и от постоянно увеличивающихся потоков налоговых поступлений за счет появления новых крупных налогоплательщиков в лице передовых инвестиционных и производственных компаний», — сказал он.

По словам Брынцалова, жители неоднократно обращались к депутатам с такой просьбой.

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Соцкарты перекодируют

Для того, чтобы проехать в электричке бесплатно, льготникам достаточно будет предъявить в кассе РЖД социальную карту жителя Московской области и получить разовый бесплатный билет. При этом перевыпускать соцкарту не нужно — ее перекодируют прямо на кассе, об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

С 1 августа перекодировать соцкарты можно будет на всех вокзалах Москвы и 10 вокзалах Московской области: в Мытищах, Сергиевом Посаде, Домодедове, Люберцах, Подольске, Лобне, Одинцове, на станциях Нара, Павшино и Железнодорожная, уточнили в пресс-службе.

На время изготовления социальной карты жителя Московской области граждане смогут получить в МФЦ справку и предъявлять ее в железнодорожных кассах для получения разовых бесплатных билетов.

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Бесплатный проезд в Москве для пенсионеров с 1 сентября

Также Андрей Воробьев решил обеспечить пенсионеров Подмосковья в возрасте 60 лет и старше бесплатным проездом в общественном транспорте Москвы, включая метро и наземный транспорт. Губернатор сообщил, что эта мера соцподдержки будет введена также в этом году с 1 сентября.

Об этом решении Воробьев объявил депутатам 5 июля, отметив, что оно оказалось непростым, но очень востребовано у старшего поколения жителей Подмосковья, которые не раз озвучивали эти просьбы на встречах с губернатором.

В августе Мособлдума рассмотрит соответствующий законопроект.

«Были внесены необходимые изменения в бюджет, теперь требуется принятие изменений в закон Московской области, туда будут внесены поправки, сейчас они готовятся. Мы соберемся на внеочередное заседание в середине августа», — сообщил спикер областного парламента.

По словам Брынцалова, всего на предоставление льгот на всех видах транспорта область будет тратить около 7,2-7,5 миллиардов рублей в год.

«Серьезная сумма, серьезное решение, которое предложил губернатор, на которое пошли, сегодня прорабатывается правительством и нашими комитетами в рамках принятия закона», — подытожил Брынцалов.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев назвал решения губернатора о бесплатном проезде в Москве и в электричках справедливыми и прорывными.

Ранее губернатор Подмосковья и мэр Москвы Сергей Собянин договорились о том, что бесплатно ездить на общественном транспорте столицы смогут ряд льготных категорий жителей Подмосковья, а льготники-москвичи получат бесплатный проезд на общественном транспорте в Московской области. Соглашение о транспортном обслуживании отдельных категорий граждан между областью и Москвой уже вступило в силу с 28 июня 2018 года и действует до 2020 года.

Так, бесплатно ездить в метро, монорельсе, автобусах троллейбусах и трамваях Москвы по социальной карте могут проживающие в Подмосковье инвалиды и участники ВОВ, инвалиды боевых действий, блокадники, работники тыла, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, инвалиды 1-3 группы, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; дети, получающие пенсию по потере кормильца; почетные доноры СССР и России; один из родителей многодетной семьи, в составе которой есть ребенок, не достигший 7 лет, и некоторые другие категории льготников.

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Пенсионеры станут мобильнее

Принятые меры по обеспечению бесплатным проездом в электричках и московском транспорте отвечают запросам жителей Подмосковья, повысят комфорт и позволят им стать мобильнее и активнее наравне с москвичами, считают эксперты.

Решения губернатора о введении льгот на проезд очень актуальны, так как касаются именно тех категорий граждан, которые особенно чувствительны к таким видам расходов, отметил политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов

По словам политтехнолога Константина Калачева, право бесплатного проезда в Москве позволит пожилым жителям Подмосковья пользоваться общественным транспортом наравне с москвичами и улучшит их «социальное самочувствие».

«Это важно, что жители Подмосковья будут чувствовать себя с москвичами одинаково комфортно, равноправие в этом вопросе — это правильное решение», — отметил эксперт, добавив, что тем самым границы между столицей и областью стираются.

Жители Подмосковья в соцсетях комментируют решение губернатора и благодарят за введение новых льгот на проезд.