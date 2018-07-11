Госдума отклонила законопроект 15-летней давности о гендерном равенстве

МОСКВА, 11 июля. / ТАСС /. Госдума отклонила во втором чтении проект федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в РФ», внесенный на рассмотрение палаты еще в 2003 году.

Авторами документа выступила группа депутатов, в числе которых был и Вячеслав Володин , занимающий ныне должность спикера нижней палаты парламента.

Документом, в частности, предлагалось закрепить гарантии государства по обеспечению равноправия мужчин и женщин в различных сферах, по устранению нарушений законодательства, связанных с дискриминацией по мотивам пола, и др. В 2008 году правительство направило отрицательный отзыв на законопроект, отметив, что в основном его положения дублируют нормы уже действующих законодательных актов.

В ноябре 2017 года была создана рабочая группа по подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении. В июле думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект в связи с утратой им актуальности: депутаты отметили, что его положения устарели, при этом его актуализация не может не затронуть концептуальных положений. Как сообщила зампредседателя комитета Оксана Пушкина , на основе масштабного исследования будет разработан новый законопроект о защите трудовых прав женщин, старт его проработки запланирован уже на начало осенней сессии.

Как сообщил журналистам в среду Володин, законодателям предстоит разработать новую версию законопроекта, сосредоточившись на защите трудовых прав женщин. «15 лет назад, когда мы вносили законопроект „О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации“, была одна ситуация. Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что тема отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальна и требует законодательного решения. «Прежде всего это касается оплаты труда: иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера ее заработной платы. Несправедливо и то, что работодатели в первую очередь увольняют именно женщин, считая, что они отвлекаются от работы на уход и воспитание детей».

"Так что было бы правильно вернуться к вопросу государственных гарантий равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации и снова подробно его изучить, возможно, лучше сконцентрировавшись на защите трудовых и социальных прав женщин. И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", — заключил он.