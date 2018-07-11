Лекция «Имидж современной женщины»

«Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите». Цитата канадского эксперта в сфере успеха и эффективности Брайана Трейси подтверждает влияние гардероба на уровень и качество жизни современной женщины.

Управлять своей внешностью — ценнейший навык, который позволит достигать поставленных целей.

Каждый новый день наполнен ситуациями, в которых успешная женщина жонглирует разными ролями: заботливая мама и уверенный профессионал, чувственная Афродита и надежный партнер, творческая натура и хранитель семейного бюджета.

Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно прийти к пониманию, что такое стиль и от чего зависит наш выбор.

Программа:

Значение первого впечатления. Из чего складывается впечатление о женщине. Психологические факторы, которые формируют индивидуальный стиль. Язык одежды. Три направления в имидже современной женщины. Как определить свою концепцию для формирования нужного впечатления

Лекция состоится 31 июля в 19 часов

По адресу: ул Полковая, д. 3, стр.4, Издательский Дом «Burda»

Продолжительность 2 часа

Ведущий: ШАБАРДИН МИХАИЛ

Независимый эксперт по стилю, руководитель интернет проекта TKANI EXPERT

Социально-психологический факультет. Факультет имиджменеджмента в индустрии моды

Стоимость

1500 руб оплатить