Ещё
Лекция «Имидж современной женщины»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекция «Имидж современной женщины» 

BurdaStyle.ru 51 минуту назад
Фото: BurdaStyle.ru
«Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите». Цитата канадского эксперта в сфере успеха и эффективности Брайана Трейси подтверждает влияние гардероба на уровень и качество жизни современной женщины.
Управлять своей внешностью — ценнейший навык, который позволит достигать поставленных целей.
Каждый новый день наполнен ситуациями, в которых успешная женщина жонглирует разными ролями: заботливая мама и уверенный профессионал, чувственная Афродита и надежный партнер, творческая натура и хранитель семейного бюджета.
Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно прийти к пониманию, что такое стиль и от чего зависит наш выбор.
Программа:
Значение первого впечатления. Из чего складывается впечатление о женщине. Психологические факторы, которые формируют индивидуальный стиль. Язык одежды. Три направления в имидже современной женщины. Как определить свою концепцию для формирования нужного впечатления
Лекция состоится 31 июля в 19 часов
По адресу: ул Полковая, д. 3, стр.4, Издательский Дом «Burda»
Продолжительность 2 часа
Ведущий: ШАБАРДИН МИХАИЛ
Независимый эксперт по стилю, руководитель интернет проекта TKANI EXPERT
Социально-психологический факультет. Факультет имиджменеджмента в индустрии моды
Стоимость
1500 руб оплатить
BurdaStyle.ru: последние новости
Необычные идеи для шитья простой одежды: instagram недели 5 швейных гаджетов, о которых вы никогда не слышали Обработка воротника, бортов и манжет платья с контрастным переходным кантом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, хранившие невинность до брака3
Что будет, если есть гвоздику каждый день
Девушка-пилот из Швеции взорвала Сеть26
Как женщины защищают свои репродуктивные права7
Знаменитости, у которых есть близнецы
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
11:02
Звезды, которые победили онкологию
Звёзды Здоровье
10:35
Знаменитости, у которых есть близнецы
Звёзды
06:23
Звезды с явными дефектами речи
Звёзды
04:48
Кто узнает звезд без макияжа
Звёзды
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
02:24
Гоген Солнцев с 63-летней женой показали ребенка
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение