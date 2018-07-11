Закадычные подружки: существуют ли они в природе?

«Мне не с кем даже в кино сходить», «у меня нет подруг», «я не люблю все эти шумные тусовки и общаюсь только с родственниками», «я с детства завидую тем девочкам, у которых много близких подруг»… Как же часто я слышу это от своих клиенток. Взрослых, состоявшихся женщин. Когда я прошу их рассказать мне, как, по их мнению, должна выглядеть та самая подруга, — слышу что-то достаточно стандартное вроде «одна на всю жизнь и чтобы всё-всё рассказать можно было». Причем зачастую, если попытаться выяснить немного подробнее, что в себя включает это «всё можно рассказать», — выясняется, что ничего более конкретного в это они не вкладывают. Тогда что же такое «настоящая подруга», да и дружба вообще?

Хищник за каждым кустом

Давайте начнём с небольшого экскурса в историю человечества. Наши далёкие-далёкие предки однажды поняли, что вместе решать многие проблемы проще (например, отбиться от хищников, обеспечить присмотр за детьми, загнать и убить крупного зверя, а потом дотащить его тушу до дома), и вступили в социальные отношения. Обратите внимание: только для решения совместных проблем, то есть по вполне рациональным мотивам. Тогда же появился так называемый социальный альтруизм — такие действия, которые не приносят непосредственной выгоды самому индивиду, но в отсроченной перспективе служат улучшению положения группы в целом, а значит, идут на пользу всем членам группы.

И подруги не идеальны, и мужья не по первому «хочу» гвоздики вколачивают, а уж про детей вообще говорить даже не хочется.

Например, научно доказано, что если водители на автостраде ведут себя вежливо, уступают дорогу, не подрезают и не пытаются побыстрее проскочить, то общая скорость потока значительно возрастает. Если женщина заботится о здоровье мужа, то он больше может дать хорошего всей семье (и наоборот, соответственно) — лучше работает, находится в хорошем настроении, у него остаются силы и на помощь по дому, и на веселую возню с детьми. Так что в итоге от этого выигрывают все, в том числе и сама жена. Так вот, как только сформировалась социальность нашего вида и все связанные с ней эволюционные преимущества, необычайную ценность приобрело принятие индивида группой, ведь изгнание из племени было равнозначно быстрой смерти: к тому времени наши предки лишились необходимых навыков и силы для самостоятельного выживания в мире диких хищников. Конечно, сейчас мы живём в совсем ином мире: никаких хищников за кустами, мамонтов убивать и таскать домой уже не нужно, для присмотра за детьми создано множество вспомогательных институтов. По сути, современному человеку можно вообще не выходить из дома, ни с кем не общаться и вполне себе успешно выживать. Но учёными установлено, что при снижении социальных контактов до определённого уровня у нас резко повышается тревожность. И ничего мистического в этом нет — просто в современном мире (с Интернетом, электричеством, станками, книгами, домами и прочими благами цивилизации) мы живём пока еще очень недолго по сравнению с тем, «диким» миром, в котором жили наши предки. И то, что эволюция заложила в нас тогда, всё ещё живо и исправно работает — биологические механизмы так быстро не перестраиваются. Поэтому отсутствие регулярных социальных контактов вызывает у нас сильный дискомфорт.

Идеальных не бывает…

Мы однозначно нуждаемся в принятии обществом, в «психологических поглаживаниях», в наличии своей собственной «малой группы» — людей, с которыми нас что-то связывает, и мы чувствуем себя частью этой социальной надстройки (по сути — стаи). Механизмы этих явлений сейчас активно изучаются, так как именно в них кроется понимание нашей личности в контексте общественных отношений. Но просто социальных контактов нам, увы, мало. У нашего поколения в головах слишком много дихотомий (чёрное/белое):

подруга, так до полной откровенности и на всю жизнь, других нам не надо;

муж — принц непременно на белом коне, на чёрном уже как-то не то;

хорошие родители должны вырастить идеально счастливого ребёнка, не перенёсшего ни одной болезни;

хороший ребёнок — идеально послушный отличник, помогающий по дому и растущий строго по таблицам Всемирной организации здравоохранения

И во многом именно поэтому мы так часто чувствуем себя несчастными: ведь и подруги не идеальны, и мужья не по первому «хочу» гвоздики вколачивают, а уж про детей вообще говорить даже не хочется. Ну и сами мы мамы какие-то… неидеальные.

Девушка познакомится с девушкой

Но давайте сосредоточимся на подружках. Да, бывают такие истории, когда с детства дружба, всем делятся, во всех жизненных перипетиях вместе. Но это редкость. Большая. И тоже имеющая свой предел прочности. Есть происшествия, которые и такая дружба не сможет пережить. Например, у моей клиентки так получилось, что очень близкий ей человек предал её с очень близким человеком её подруги. И для человеческой психики оказалось просто нереально сохранить дружбу, так как каждой из них пришлось занять какую-то позицию к происходящему, исходя из своих семейных связей. По сути, ситуация развела их «по разные стороны баррикад» — ведь чем больше социальных связей (друзья, семья, коллеги), тем больше между ними может возникнуть противоречий.

Лучшую подругу нельзя завести. Она может случиться. Или не случиться.

На самом деле, как бы это цинично ни выглядело в глазах нашего поколения, воспитанного на недосягаемых идеалах, дружба всегда выполняет какую-то функцию. Присмотритесь к своим знакомым компаниям: какую функцию выполняет их общение? Общие интересы, общие занятия, самоутверждение, возможность обсудить темы, которые «неприлично» обсуждать с другими людьми, поддержка формата «все козлы, ты в белом»? Не спешите осуждать: ничего плохого в этом нет. Так это и работает. И для того чтобы было с кем посидеть за чашкой кофе, сходить в кино или просто поболтать о наболевшем по телефону, совсем не обязательно доверять друг другу без оглядки и иметь одинаковое мнение по всем-всем вопросам. Так что запомните несколько немудреных правил:

Лучшую подругу нельзя завести. Она может случиться. Или не случиться.

А общаться нужно. Просто необходимо.

Поэтому не пропускайте корпоративы и встречи одноклассников.

Ходите поболтать за чашкой кофе даже с малознакомыми приятельницами.

Приглашайте давних (и не очень) знакомых в кино и на концерты.

Обсуждайте модели этого сезона с сотрудницей, даже если эта тема вас прежде не интересовала.

И не как повинность, а старайтесь заинтересоваться. Увидеть живого человека — не идеального, но в чем-то близкого вам и симпатичного. С его болестями, горестями, радостями и успехами. Возможно, именно этот человек станет для вас «той самой» лучшей подругой…