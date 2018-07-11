Все-таки беременна? Бейонсе показала на чудом втиснутый в мини-платье круглый живот

36-летняя Бейонсе танцем на сцене намекнула на скорое появление в ее с Jay-Z семье четвертого ребенка.

На очередном совместном концерте с супругом Jay-Z Бейонсе появилась на сцене в серебряном мини-платье, в который с трудом поместились ее женственные формы. Она с удовольствием поворачивалась к зрителям в профиль, позволяя рассмотреть округлившийся силуэт, а в конце выступления исполнила танец, держась за живот в районе пупка.

Если это не способ певицы посмеяться над слухами, то у Блю Айви, Сэра и Руми скоро появится сестренка или брат! А тебе Бейонсе тоже кажется беременной?

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Фото:Instagram