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Все-таки беременна? Бейонсе показала на чудом втиснутый в мини-платье круглый живот
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Все-таки беременна? Бейонсе показала на чудом втиснутый в мини-платье круглый живот 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя Бейонсе танцем на сцене намекнула на скорое появление в ее с Jay-Z семье четвертого ребенка.
На очередном совместном концерте с супругом Jay-Z Бейонсе появилась на сцене в серебряном мини-платье, в который с трудом поместились ее женственные формы. Она с удовольствием поворачивалась к зрителям в профиль, позволяя рассмотреть округлившийся силуэт, а в конце выступления исполнила танец, держась за живот в районе пупка.
Если это не способ певицы посмеяться над слухами, то у Блю Айви, Сэра и Руми скоро появится сестренка или брат! А тебе Бейонсе тоже кажется беременной?
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Фото:Instagram
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