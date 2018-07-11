В Ленобласти разрабатывают логотип для сувенирного бренда

Как рассказали ivbg.ru в Центре поддержки предпринимательства региона, в Ленобласти производится множество уникальных изделий народных художественных промыслов, ремесел и сувениров ручной работы. Чтобы они получили узнаваемость, было принято решение создать сувенирный бренд.

Всего есть три идеи логотипа. Первый из них называется «Рукопожатие». Идея этого логотипа заключается в том, чтобы показать многообразие Ленобласти: многообразие видов народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие культур, повлиявших на развитие народно-художественных промыслов и ремесел, многообразие этносов.

Второй логотип — «Ключ». В основе этого логотипа заложена идея о том, что уникальность Ленобласти заключается в людях, в мастерах. Ключ символизирует свободу, защиту, знания и тайну. Визуально образ ключа выполнен в виде современного контурного рисунка, а в контуре ненавязчиво читаются заглавные буквы названия Ленобласти — Л и О.

Последний возможный логотип — «Ладья». В основе логотипа заложена идея о том, что народно-художественные промыслы и ремесла — это культурно-историческое наследие региона, связь между прошлым и настоящим, сочетание традиций и новаторства.

Ладья выступает символом древнего торгового пути «Из варяг в греки», проходившего через Старую Ладогу. По мнению многих экспертов в области истории, именно этот торговый путь стал толчком в развитии народных художественных промыслов и ремесел 47 региона.

Жители Ленобласти могут проголосовать за понравившийся логотип в официальном сообществе Центра поддержки предпринимательства 47 региона в социальной сети «ВКонтакте».