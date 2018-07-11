Льготники Московского региона смогут бесплатно ездить в электричках по социальным картам

Для бесплатного проезда в электричках льготники Московского региона будут использовать перекодированные социальные карты, с 1 августа к перекодированию будут готовы кассы на всех вокзалах Москвы и 10 вокзалах в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Организация бесплатного проезда будет осуществляться посредством социальной карты жителя Московской области (без перевыпуска карты) путем перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская

С 1 августа к перекодированию будут готовы кассы на всех вокзалах Москвы и 10 вокзалах в Московской области («Мытищи», «Сергиев Посад», «Железнодорожная», «Домодедово» , «Люберцы», «Подольск», «Нара», «Одинцово», «Павшино», «Лобня»).

С 15 августа услуга будет доступна на всех железнодорожных вокзалах, оснащенных кассами. Достаточно будет прийти практически на любую крупную станцию и в течение нескольких секунд перепрошить карту для возможности проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

«Мера социальной поддержки будет предоставляться на основании социальной карты жителя Московской области, предъявляемой в кассах РЖД для получения разового безденежного билета», — добавляется в сообщении.

На время изготовления социальной карты жителя Московской области гражданам в МФЦ будет выдаваться справка установленного образца для предъявления ее в железнодорожные кассы для получения разовых безденежных билетов.

В связи с многочисленными обращениями жителей по вопросу бесплатного проезда в пригородных поездах губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении с 1 августа права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московского региона.

Кроме того, право бесплатного проезда получат некоторые другие льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.

Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду будут предоставляться на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.