Бузовой устроили провокацию из-за родов Костенко

10 июля нынешняя супруга, модель Анастасия Костенко , подарила футболисту Дмитрию Тарасову дочь. Пользователи Сети немедленно написали бывшей жене спортсмена Ольге Бузовой, ехидно поинтересовавшись, поздравила ли она новоиспеченную мать и экс-супруга.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова опубликовала видео, на котором запечатлена в ярком желтом костюме на фоне океана. «Я счастлива, что несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам🤗🤗🤗 А вы? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — обратилась к многочисленным подписчикам Бузова.

Однако мало кто ответил ведущей скандально известного реалити-шоу «Дом-2». Большинство пользователей Сети интересовало, как отреагировала Ольга на рождение ребенка у ее бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, разрыв с которым, по признанию самой Бузовой, дался ей с трудом. Некоторые комментаторы и вовсе устроили провокацию Ольге.

" Уррра у Тарасова дочя ты поздравила?", «Я все ждала что она прыгнет)) Димку поздравляю с дочей)», «надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит», «Сейчас эта необычайная и непредсказуемая Оля😂😂😂, проснется и наклепает миллион строиз, как она счастлива, будет скакать и визжать, выдавливая радость, будет намекать „кому то“, что любит, ждет, уже не плачет… Тьфуу, два года одно и тоже», «Следующим хитом у Оли будет колыбельная… 😂🙈👌», «Поздравь бывшего. Он отцом стал», — подначивали Бузову комментаторы.

Ранее В социальной сети счастливая Анастасия Костенко опубликовала несколько фотографий. сделанных вскоре после рождения дочери, и написала: «10/07/18 — Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!»

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